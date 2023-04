Lavanttal Rallye 2023: Wetterbericht

Im Raum Wolfsberg glühen heute und morgen die Schreibutensilien. Die teilnehmenden Teams bei der LKW FRIENDS on the Road Lavanttal-Rallye powered by Skoda Dohr sind dabei, die Freitag und Samstag zu meisternden Wertungsprüfungen zu besichtigen. Jeder Meter, jede Kurve, jede Hürde wird dabei schriftlich festgehalten, um dann im Wettbewerb die kürzeste und schnellste Linie finden zu können.



Abgesehen von den Streckenabschnitten rückt auch das Wetter in den Vordergrund. Wobei der bekannt exzentrische April den Piloten sowie deren Beifahrern schon morgen einen Vorgeschmack auf seine Durchgedrehtheit der nächsten Tage bietet. Nässe und Kälte drängen ins Bild und lassen wohl die Köpfe in der Servicezone bezüglich der jeweiligen Reifenwahl rauchen. Auf den Zeremonienstart morgen, Donnerstag, um 18 Uhr auf dem Rathausplatz in Wolfsberg trifft das noch nicht zu. Aber dem streckenbearbeitenden Organisationspersonal des MSC Lavanttal boten sich am Dienstag zeitweilig sogar Schneefahrbahnen, über die man bei der Jännerrallye noch einen Freudensalto geschlagen hätte.



Aktuell sind für Freitag Temperaturen von 4 bis 7, für Samstag immerhin mildere 7 bis 11 Grad prognostiziert. Die Schneefallgrenze sinkt am letzten Werktag dieser Woche somit auf bis zu 600 Meter (Wolfsberg liegt auf 463 m Seehöhe), was bei als quasi fix geltendem Niederschlag für einiges an Spannung sorgen und das Feld potenziell gehörig durcheinanderwürfeln könnte. Weniger tückisch: Das Bild zum Samstag. Die Wetterfrösche sehen hier zwar starke Bewölkung und von Western her stellenweise Regenschauer voraus, aber auch kurze Auflockerungen und eine auf 1100 bis 1400 m Seehöhe steigende Schneefallgrenze.