Lavanttal Rallye 2023: Zwischenbericht nach SP2

Der Winter wird wie befürchtet zum ungeladenen Hauptdarsteller am ersten Tag der 45. LKW FRIENDS on the Road Lavanttal Rallye powered by Skoda Dohr in Wolfsberg. Durch die Schneelast bzw. Nässe wegen Dauerregen kippten auf der Sonderprüfung 1 Theissenberg – Vorderlimberg insgesamt elf Bäume praktisch im Minutentakt um und blockierten die Straße. Die Räumungsteams kamen trotz Dauereinsatzes mit ihren Motorsägen nicht nach, und somit musste der 14,64 Kilometer lange Wertungsabschnitt abgesagt werden. Weil diese Prüfung auch als dritte Hürde für die Rallyestars im Programmablauf steht, musste also auch die SP 3 bereits gestrichen werden. Somit kann nach der bereits absolvierten SP 2 Arlinggraben – St. Margarethen heute nur noch eine Prüfung gefahren werden. Eben jene 8,91 Kilometer vom Nachmittag werden am Abend (geplanter Start um 17:35 Uhr) noch einmal bestritten.



Nach bislang also nur einer Prüfung ist das Ergebnis nicht ganz aussagekräftig, aber doch bezeichnend für den bisherigen Verlauf der Meisterschaft. Vorneweg stürmt das Powerduo Simon Wagner und Hermann Neubauer, wobei Neubauer vorerst mit 3,1 Sekunden Vorsprung führt. Dahinter folgt ein Pulk von Platz-3-Anwärtern, den der Ungar Kristof Klausz vor Günther Knobloch, dem Deutschen Dominik Dinkel und Raimund Baumschlager anführt.



Sehr stark begann Luca Waldherr die Rallye in der 2WD-Wertung. Mit dem heutigen Geburtstagskind Claudia Maier am Beifahrersitz ist der Opel-Corsa-Rally4-Pilot Neunter und hält somit momentan das beste Auto mit Zweiradantrieb im Bewerb.

Platz Team Nation Fahrzeug Zeit 1. Hermann Neubauer / Ursula Mayrhofer A/A Skoda Fabia Rally2 Evo 6:08,4 Min 2. Simon Wagner / Gerald Winter A/A Skoda Fabia RS Rally2 +3,1 Sek 3. Kristof Klausz / Tamas Pap H/H Skoda Fabia Rally2 Evo +13,0 Sek 4. Günther Knobloch / Jürgen Rausch A/A Skoda Fabia Rally2 Evo +20,2 Sek 5. Dominik Dinkel / Pirmin Winklhofer D/D Ford Fiesta Rally2 +23,4 Sek 6. Raimund Baumschlager / Jürgen Heigl A/A Skoda Fabia RS Rally2 +23,7 Sek 7. Albert von Thurn und Taxis / Jara Hain D/D Skoda Fabia Rally2 Evo +27,7 Sek 8. Andras Hadik / Krisztian Kertesz H/H Ford Fiesta Rally2 +30,2 Sek 9. Luca Waldherr / Claudia Maier A/A Opel Corsa Rally4 +31,1 Sek 10. Mark Skulj / Pia Sumer SVN/SVN Opel Corsa Rally4 +34,2 Sek 11. Hermann Gaßner / Karin Thannhäuser D/D Mitsubishi Evo X +35,5 Sek 12. Kevin Raith / Bernhard Ettel A/A Ford Fiesta Rally2 +38,9 Sek 13. Christoph Zellhofer / Thomas Schöpf A/D Suzuki Swift ZMX +41,2 Sek 14. Andreas Mörtl / Marc Ertl A/A Mitsubishi Evo IX +52,7 Sek 15. Mitla Glasencnik/Matej Pistotnik SVN/SVN Peugeot 208 Rally4 +55,6 Sek