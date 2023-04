Lavanttal Rallye 2023: die Lokalmatadore

80 Teams haben sich für den dritten Rallye-Staatsmeisterschaftslauf des Jahres am kommenden Wochenende, 14./15. April, angemeldet und sorgen so einmal mehr für eine tolle Starterkulisse beim Kärntner Motorsport-Highlight rund um Wolfsberg.



Aber trotz insgesamt elf Teams mit den stärksten und modernsten Fahrzeugen in der Klasse RC2 wäre die Lavanttaler Suppe eine ohne Würze, wären nicht auch die besonders heimatbezogenen, sprich Kärntner Protagonisten dabei.



Gleich 17 Teams sind rein Kärntner Ursprungs. Insgesamt finden sich sogar 41 Teilnehmer mit Kärntner Wurzeln in den verschiedensten Kategorien in der Nennliste.



Zwei absolute Toppiloten sind dabei bei den Ansagen mit Kärntner Dialekt konfrontiert. Der Oberösterreicher Simon Wagner lauscht den perfekten Kommandos des Wolfsbergers Gerald Winter, mit dem er auch regierender Staatsmeister ist. Und Günther Knobloch ist zwar Steirer, aber trotzdem Gründungsmitglied des veranstaltenden MSC Lavanttal. Er hat mit Jürgen Rausch ebenfalls ein Wolfsberger Original Copiloten-Ass neben sich im Cockpit sitzen.



Stellvertretend für die hohe Anzahl der Local Heroes gehen u. a. auch die Kärntner Duos Andreas Mörtl/Marc Ertl im Rallye Cup oder Andreas Schart/Rolf Offner in der Prototypenklasse 8 mit kräftigen Allrad-Boliden an den Start.



Hier die 41 Local Heroes bei der 45. Lavanttal Rallye 2023:

Klasse RC2 (ORM):

Startnummer 1: Gerald Winter (Copilot von Simon Wagner, Skoda Fabia RS Rally2)

Startnummer 4: Jürgen Rausch (Copilot von Günther Knobloch, Skoda Fabia Rally2 evo)



Klasse RC4 (ORM-2WD):

Startnummer 34: Thomas Traussnig (Opel Corsa Rally4)

Startnummer 35: Michael Penz / Marco Penz (Opel Corsa Rally4)

Startnummer 55: Robert Joven / Thomas Wastian (Renault Clio)

Startnummer 56: Dominik Schilcher (Peugeot 208 Rally4))

Startnummer 58: Rene Thiede / Irene Scharf (Renault Clio 3 RS)

Startnummer 76: Ingo Otti / Martin Straßnig (Citroen C2 R2)

Startnummer 81: Volker Magnet / Sonja Magnet (Opel Corsa OPC)

Startnummer 87: Kevin Six / Ulrike Six (Suzuki Ignis Sport)



Klassen 6.1 bis 6.6 (Historische Staatsmeisterschaft, Historischer Cup):

Startnummer 51: Patrik Hochegger / Julia Hochegger (Opel Kadett C GT/E)

Startnummer 52: Günther Baumgartner (Copilot von Gerhard Openauer (Ford Escort RS 2000)

Startnummer 65: Daniel Furian / Jürgen Moitzi (Opel Ascona B 205)

Startnummer 66: Jörg Schieder / Marcel Baumgartner (BMW E28 538i))

Startnummer 85: DI Walther Stietka / Wolfgang Puff (VW 1302)



Klassen 7.1 und 7.2 (Rallye Cup der AMF):

Startnummer 22: Andreas Mörtl / Marc Ertl (Mitsubishi Lancer Evo IX)

Startnummer 45: Rene Knauder / Elisa Paulitsch (Subaru Impreza WRX Sti)

Startnummer 46: Felix Grundnig (Toyota GR Yaris)



Klasse 7.3 (Rallye Cup 2000):

Startnummer 29: Christina Ettel (Copilotin von Luca Pröglhöf, Ford Fiesta ST)

Startnummer 82: Sandro Hasler / Patrick Hasler (VW Golf 4 1.9 TDI)



Prototypen-Klasse 8

Startnummer 19: Andreas Schart / Rolf Offner (Mitsubishi Lancer Evo IX)

Startnummer 68: Michael Hübler / Marc Hübler (Mitsubishi Evo VI)

Startnummer 69: Ing. RaIner Hofmeister / Marcel Hofmeister (Mitsubishi Evo IX)

Startnummer 70: Günther Taferner / Stefan Parz (Mitsubishi Evo IX)