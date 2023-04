Lavanttal Rallye 2023: die letzte Vorschau

Harald Illmer | 14.04.2023

76 Teams und eine Frage: Welche Reifen?!

Die österreichische „Rallye-Welt“ richtet ihre Aufmerksamkeit ab heute Nachmittag nach Kärnten. Nach dem verregneten, aber trotzdem gut besuchten Zeremonienstart gestern Abend auf dem Rathausplatz von Wolfsberg steht nach nächtlichem Schneefall der Startschuss für die 45. LKW FRIENDS on the Road Lavanttal Rallye powered by Skoda Dohr auf dem Programm.