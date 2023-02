„Gut Ding braucht Weile“, dieses Motto stand auch im Vordergrund der Verhandlungen, die der MSC Lavanttal mit dem neuen Obmann Helmut Klösch an der Spitze, in den letzten Tagen und Wochen geführt hat.



Nachdem die 44. Auflage dieses Rallye Klassikers im Vorjahr noch unter dem Namen WeinbergerHolz Lavanttal Rallye über die Bühne gegangen ist, zog sich der Sponsor nach gemeinsamen, erfolgreichen Jahren zurück. Man war daher bemüht rasch wieder Partner wie LKW FRIENDS on the road und Skoda-Dohr aus Wolfsberg zu finden, die neben weiteren notwendigen Sponsoren für eine Fortsetzung und den Fortbestand dieses Rallyeklassikers zur Verfügung stehen.



Die Gründe, warum sich LKW FRIENDS on the road als Sponsor und Namensgeber der 45. Lavanttal Rallye 2023 zur Verfügung stellt, erklärt Präsident Dr. Christian Spendel: “Der LKW transportiert nicht nur, was wir täglich brauchen, sondern auch Emotionen. Wir sehen viel Parallelität zwischen dem Rallyesport und der Güterbeförderung auf der Straße. Rallye- und LKW-Fahrer bewegen hochtechnologisch ausgereifte Fahrzeuge. Der LKW-Fahrer arbeitet für einen höchstmöglich ökologisch und wirtschaftlichen Betrieb seines Fahrzeuges und der Rallye Fahrer arbeitet mit ebenso großer Perfektion an der schnellstmöglichen Sonderprüfungszeit. Beide werden von den Themen wie Gewichtsoptimierung, Treibstoffverbrauch und Routenplanung bewegt.“



Erfreut über dieses Engagement zeigt sich auch der Bürgermeister von Wolfsberg, Hannes Primus: “Wir können als Stadtgemeinde Wolfsberg stolz sein, dass der Fortbestand von Österreichs ältester Rallye durch das Engagement von LKW FRIENDS on the Road mit Präsident Dr. Christian Spendel an der Spitze und von Skoda-Dohr in Wolfsberg mit Geschäftsführer Albert Stückler, für das heurige Jahr gesichert ist. Dankenswerter Weise hat sich im Vorfeld auch die Kärntner Rallyelegende Ex-Staatsmeister Achim Mörtl sehr für das Zustandekommen eingesetzt. Auch der Kiwanis Club Unterkärnten stellt sich in den Dienst der guten Sache und wird wieder eine Spendenaktion durchführen, deren Erlös karitativen Zwecken zugeführt wird. Als Bürgermeister der Stadt Wolfsberg, die schon immer eine große Tradition für den Motorsport hat, darf ich schon jetzt viele Rallyefans und Aktive aus dem In- und Ausland bitten, zu uns ins Lavanttal zu kommen.“



Aufatmen kann auch Helmut Klösch, der Obmann des Veranstalters MSC Lavanttal: „Nachdem sich unser bisheriger Hauptsponsor WeinbergerHolz nach erfolgreichen Jahren zurückgezogen hat, war es notwendig für die Austragung der 45. Lavanttal Rallye eine finanzielle Unterstützung zu suchen. Nach einigen Verhandlungen ist es gelungen mit der Organisation LKW FRIENDS on the road als Hauptsponsor und Namensgeber der Rallye und mit dem lokalen Sponsor Skoda – Dohr in Wolfsberg zwei Partner zu finden, die so für den Weiterbestand der ältesten Rallye in Österreich sorgen. Wir als MSC Lavanttal, der diesen Rallyeklassiker organisiert, sind natürlich sehr dankbar, dass dieses Engagement der beiden genannten Institutionen im heurigen Jahr möglich geworden ist und sind schon jetzt gemeinsam mit unserer Mannschaft mitten in den wichtigen Event-Vorbereitungen aktiv.“



Die Rallye selbst zählt als dritter Lauf zur heimischen Rallye-Staatsmeisterschaft und auch als zweiter Lauf zum Mitropa-Cup, der damit sicher wieder viele internationale Piloten nach Kärnten an den Start bringt.



Die diesbezüglichen Verträge wurden in Wolfsberg bereits unterschrieben, die Übergabe des offiziellen Rallyeplakates an den Veranstalter MSC Lavanttal mit Obmann Helmut Klösch fand im Beisein des Wolfsberger Bürgermeisters Hannes Primus, der Kärntner Rallye Legende Achim Mörtl, dem Präsidenten von LKW FRIENDS on the road, Dr. Christian Spendel und dem Spartenobmann der WKK, Bruno Urschitz vor dem Rathaus in Wolfsberg statt.