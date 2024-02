Lavanttal-Rallye 2024

Lange Zeit wurde gerätselt, zumindest im Internet auch lebhaft spekuliert - der dreifache Staatsmeister Achim Mörtl hat dem Thema auch eine seiner motorline.cc-Kolumnen gewidmet.



Wie auch immer: Nun kann der Obmann des MSC Lavanttal Helmut Klösch endlich den Vorhang lüften und den offiziellen Namen des dritten Rallye Staatsmeisterschaftslaufs der Saison 2024 verkünden. Gestern wurde der Sponsorenvertrag unterzeichnet, der dem heurigen Kärntner Motorsport-Highlight den Namen Laser Hero Lavanttal Rallye powered by Dohr Wolfsberg verleiht. Diese geht vom 4. bis 6. April über die Bühne.



Helmut Klösch, den man zweifellos als Urgestein des Kärntner Motorsports bezeichnen kann, ist erleichtert über den Deal mit den neuen Geldgebern für die Traditions-Rallye: „Es ist heutzutage nicht einfach, finanzkräftige Unterstützer für eine Veranstaltung in der Größenordnung eines Rallye-Staatsmeisterschaftslaufs zu finden. Um so mehr freut es mich, dass wir mit den Firmen Laser Hero und Dohr Wolfsberg solche gefunden haben. Ich bin überzeugt, dass wir durch diese Hilfe den Fans auch in der 46. Auflage wieder ein tolles Sportfest bieten können.“



Die Laser Hero Lavanttal Rallye powered by Dohr Wolfsberg zählt nicht nur als dritter Lauf zur Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft, zur 2WD-, Junioren-und Historischen Staatsmeisterschaft, zum Rallye-Cup der AMF, sondern auch als zweiter Lauf zum internationalen Mitropa Rally Cup 2024.