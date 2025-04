Lavanttal-Rallye: Lokalmatadore

Die LASERHERO Lavanttal-Rallye 2025 rückt näher und näher. 85 Teams haben sich für den dritten TEC7 Rallye-Staatsmeisterschaftslauf des Jahres am kommenden Wochenende, 11./12. April, angemeldet und sorgen so für eine tolle Starterkulisse beim Kärntner Motorsport-Highlight rund um Wolfsberg.



Im Mittelpunkt stehen neben den 12 Rally2-Topboliden in der stärksten Klasse TEC7 ORM auch diesmal die besonders heimatbezogenen, sprich Kärntner Protagonisten. 13 Teams sind rein Kärntner Ursprungs. Insgesamt finden sich 29 Teilnehmer mit Kärntner Wurzeln in den verschiedensten Kategorien in der Nennliste.



Während in der Königsklasse ORM der Wolfsberger Jürgen Rausch als Copilot im Auto des oberösterreichischen Jännerrallye-Siegers Michael Lengauer das Kommando führt, ist besonders die TEC7 ORM3 mit Lokalmatadoren gespickt. Hier wartet der gebürtige Wolfsberger Thomas Traußnig gespannt auf den morgigen Mittwoch. Da kommt nämlich sein Peugeot 208 Rally4, der bei der Rebenland Rallye nach einem vierfachen Überschlag geborgen werden musste, von Stengg Motorsport wieder hergestellt aus der Lackiererei zurück. Traußnig: „Wenn dann mit dem Auto alles passt, möchte ich am Freitag natürlich sehr gerne starten.“ Den beim Unfall in Leutschach leider verletzten, aber zum Glück bereits aus dem LKH Graz entlassenen Copiloten Jürgen Pilz (OÖ) könnte im Lavanttal die Niederösterreicherin Natascha Vrga vertreten.



Stellvertretend für die hohe Anzahl der Local Heroes gehen u. a. die Kärntner Duos Andreas Schart/Stefan Freidl bzw. Michael Hübler/Thomas Kienzer in der TEC7 ORM 2 an den Start.



Und last but not least matchen sich in der Historischen Staatsmeisterschaft von Patrik Hochegger über Thomas Klösch, Jörg Schieder und Kurt Jabornig bis hin zu Walther Stietka ebenfalls viele bekannte Namen der Kärntner Rallye-Szene.



Die 29 Local Heroes bei der 47. LASERHERO Lavanttal Rallye powered by Dohr - Wolfsberg:

TEC7 ORM:?Startnummer 2: Jürgen Rausch (Copilot von Michael Lengauer, Skoda Fabia Rally2)

TEC7 ORM 2:

Startnummer 17: Andreas Schart / Stefan Freidl (Mitsubishi Lancer Evo VIII)?Startnummer 34: Michael Hübler / Thomas Kienzer (Mitsubishi Lancer Evo VI)

TEC7 ORM 3:

Startnummer 28: Thomas Traußnig (Peugeot 208 Rally4)?Startnummer 30: Andreas Mörtl / Marc Ertl (Peugeot 208 Rally4)?Startnummer 31: Michael Penz / Marco Penz (Opel Corsa Rally4)?Startnummer 51: Sandro Hasler / Patrick Hasler (VW Golf 4 TDI)?Startnummer 52: Rene Thiede / Irene Thiede (Renault Clio R3)?Startnummer 65: Robert Joven / Bernhard Vallant (Renault Clio R3)?Startnummer 70: Roland Rampitsch / Andreas Furian (Opel Corsa OPC)?Startnummer 74: Kevin Rebernig / Ulrike Six (VW Golf 4)

TEC 7 HRM:

Startnummer 39: Patrik Hochegger / Julia Hochegger (Opel Kadett C GT/E)?Startnummer 47: Thomas Klösch / Sandra Klösch (Opel Kadett C GT/E)?Startnummer 63: Jörg Schieder / Marcel Baumgartner (BMW E28 528i)?Startnummer 64: Kurt Jabornig (Peugeot 205 GTI)?Startnummer 75: DI Walther Stietka / Wolfgang Puff (VW 1302)



TEC7 ORM Lavanttal Rallye Radio



mixlr.com/rallye-radio-noir

Freitag, 11. April 2025:

15.45 Uhr Stimmen der Piloten nach SP2,

18.40 Uhr Stimmen der Piloten nach SP4,

20.20 Uhr Stimmen der Piloten nach SP5



Samstag, 12. April 2025:

11.30 Uhr Stimmen der Piloten nach SP9,

15.30 Uhr Stimmen der Piloten nach SP11,

17.40 Uhr Stimmen der Piloten vor dem Ziel



Technische Daten und Zeitplan



Gesamtlänge der Rallye: 396,43 Kilometer

Davon werden 157,55 Kilometer auf 13 Sonderprüfungen gefahren





Donnerstag, 10. April 2025



18.00 Uhr Zeremonienstart auf dem Rathausplatz in Wolfsberg



Freitag, 11. April 2025



14.00 Uhr Start der Rallye aus der Servicezone in Kleinedling

14.23 Uhr Sonderprüfung 1 Arlingraben 1 8,91 Kilometer

15.16 Uhr Sonderprüfung 2 Vorderlimberg 1 14,60 Kilometer

16.01 Uhr Regrouping In Kleinedling



17.14 Uhr Sonderprüfung 3 Arlingraben 2 8,91 Kilometer

18.07 Uhr Sonderprüfung 4 Vorderlimberg 2 14,60 Kilometer

18.52 Uhr Regrouping In Kleinedling



20.05 Uhr Sonderprüfung 5 Arlingraben 3 Night 8,91 Kilometer

20.35 Uhr Service In Klein Edling, Ende der 1. Etappe



Samstag, 12. April 2025



7.55 Uhr Service Kleinedling Out

8.13 Uhr SP 6 GH Remsnegger – Schönweg 1 13,09 Kilometer

8.51 Uhr SP 7 Rundkurs Eitweg 1 10,51 Kilometer

9.18 Uhr Regrouping In Kleinedling



10.36 Uhr SP 8 GH Remsnegger – Schönweg 2 13,09 Kilometer

11.14 Uhr SP 9 Rundkurs Eitweg 2 10,51 Kilometer

11.41 Uhr Regrouping In Kleinedling



14.39 Uhr SP 10 Hammer – Prebl 1 14,10 Kilometer

15.02 Uhr SP 11 Prebl – GH Perner 1 13,11 Kilometer

15.42 Uhr Regrouping IN Kleinedling



17.00 Uhr SP 12 Hammer Prebl 2 14,10 Kilometer

17.23 Uhr SP 13 Prebl – GH Perner 2 „POWERSTAGE“ 13,11 Kilometer



18.03 Uhr Ziel und Ende der Rallye in Kleinedling