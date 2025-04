Lavanttal-Rallye: Nach SP2

Die 47. LASERHERO Lavanttal-Rallye in Wolfsberg ist gestartet. Und wie!? Staatsmeister Simon Wagner unterstrich mit zwei Bestzeiten in der SP Arlinggraben und SP Vorderlimberg seine Favoritenstellung in der Klasse TEC7 ORM. Mit dem Hyundai i20 des Oberösterreichers konnte keiner des restlichen Feldes so richtig mithalten. Jännerrallye-Sieger Michael Lengauer (Skoda Fabia, Foto) kam noch am nächsten an den zweifachen Lavanttal-Sieger (2022 und 2024) heran, weist nach zwei von insgesamt 13 Wertungsprüfungen aber schon 12 Sekunden Rückstand auf. Mit Luca Waldherr (Citroen C3), dem deutschen Rallyemeister Philip Geipel (Toyota Yaris) und dem neunfachen Triumphator in Wolfsberg Raimund Baumschlager (Skoda Fabia) kämpfen momentan jene Piloten ums Podest, die ebenfalls im Vorfeld in dieser Rolle erwartet wurden.



In der TEC7 ORM 2 hat wie erwartet der zweifache Saisonsieger Hermann Gaßner aus Deutschland die Nase vorne. Der Renault-Clio-Pilot liegt nach zwei Prüfungen zehn Sekunden vor seinem dänischen Markenkollegen Jakob Leutenberger Madsen.



In der TEC7 ORM 3 dominiert der Steirer Roland Stengg (Opel Corsa) das Geschehen. Er gewann die ersten beiden Prüfungen und hat bereits 13 Sekunden Vorsprung auf Titelverteidiger Marcel Neulinger ebenfalls im Opel Corsa.



Der Oberösterreicher Marcel Neulinger ist jedoch klar Führender in der winterfahrtraining.at Junioren Staatsmeisterschaft mit bereits 25 Sekunden vor dem Kärntner Thomas Traußnig (Peugeot 208).



Teil eins der LASERHERO Lavanttal-Rallye 2025 geht heute mit noch drei zu fahrenden Sonderprüfungen zu Ende und erwartet morgen, Samstag, mit weiteren acht Prüfungen ein mithochspannendes Finale.



In der TEC7 HRM führt der Vertreter des Seriensponsors Karl Wagner im Porsche 911 das Feld vor Lokalmatador Patrik Hochegger (Opel Kadett) erwartungsgemäß an. ?



Lavanttal Rallye 2025, Zwischenstand nach 2 von 13 Sonderprüfungen

