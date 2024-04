Lavanttal-Rallye: Nach SP2

Die 46. LASERHERO Lavanttal-Rallye powered by Dohr-Wolfsberg ist eröffnet. Pünktlich um 14 hielt der Copilot von Staatsmeister Simon Wagner, der Wolfsberger Lokalmatador Gerry Winter, die Zeitkarte aus dem Fenster des Skoda Fabia 2 mit der Startnummer 1, um diese für die Wertung abstempeln zu lassen. Dann ging es auf die ersten neun von insgesamt 157 Sonderprüfungskilometern, die sich auf 13 Wertungsabschnitte aufgliedern. Fünf am heutigen und acht am morgigen Tag.



Mittlerweile sind zwei Prüfungen (oder 23 Wertungskilometer) absolviert, und es zeichnet sich ein Duell zweier alter Bekannter ab. Das Power-Duo der letzten Jahre Simon Wagner und Hermann Neubauer klebt auf 1,7 Sekunden zusammen, während dahinter Luca Waldherr mit zehn Sekunden Abstand noch halbwegs mitzuhalten imstande ist und sich dann ein sechsköpfiger Pulk bestehend aus Julian Wagner, Michael Lengauer, Albert von Thurn und Taxis, Fabian Zeiringer, Martin Roßgatterer und Björn Satorius bildet.

In conclusio stellen sich also momentan besonders zwei Fragen:



Was sagt Jännerrallye-Sieger Michael Lengauer zu seinem Rückstand von knapp über einer halben Minute? Antwort: „Nichts, weil es erwartbar war, dass ich bei meiner ersten Lavanttal-Rallye nicht mit den beiden erfahrenen und hier schon oftmaligen Siegern Simon und Hermann mithalten kann. Zudem hab‘ ich aber auch ein bissel gebraucht, um nach dem Ausfall im Rebenland wieder Vertrauen ins Auto zu finden. Aber es wird von Mal zu Mal besser werden.“



Auch Julian Wagners 20-Sekunden-Rückstand überrascht ein wenig, wenngleich nicht ihn selber: „Ich bin einfach schlecht gefahren. Die absolute Sicherheit ist nach unserem Überschlag in Leutschach noch nicht da. Und weniger als 100 Prozent Leistung machen bei dem Speed, den die Spitze vorlegt, gleich einmal ein paar Sekunden aus.“



Die angesprochene Spitze gibt sich trotz des hohen Tempos noch schaumgebremst. Simon Wagner: „Alles im grünen Bereich. Wir schauen uns das einmal an, auch wenn ich die ersten paar Kilometer schon ordentlich draufgedrückt habe.“ Hermann Neubauer: „Ich fühle mich noch nicht ganz wohl, denke, dass da mehr drinnen ist.“ Luca Waldherr: „Ich hab’ mich auf SP 1 mit dem Reifendruck vertan. Dann ist es auf SP 2 aber sehr gut gegangen.“



Die erste Prüfung Arlingraben musste nach zwei zum Glück folgenlosen Unfällen der beiden Kärntner Robert Joven und Ingo Otti abgebrochen werden. Die dahinter startberechtigten Teams erhielten eine ihnen zugewiesene Zeit. Auf SP 2 Vorderlimberg sorgte der Oberösterreicher Markus Stockinger nach einem Unfall für eine kurzzeitige Unterbrechung. Die Prüfung wurde nach der Entfernung eines umgefallenen Baumes weitergeführt.



Stand nach SP2:

Michael Noir Trawniczek ist auch bei der 46. LASERHERO Lavanttal Rallye powered by Dohr Wolfsberg 2024 wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir



