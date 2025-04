Lavanttal-Rallye: Nach SP9

Heute ist Finaltag bei der 47. LASERHERO Lavanttal-Rallye in Wolfsberg. Nach den fünf Prüfungen gestern gingen heute in der Früh 64 Teams mit weiteren acht Prüfungen vor Augen in die entscheidende Phase. Vorne war logischerweise der Spitzenreiter Simon Wagner im Hyundai i20 das Objekt, das es zu jagen galt. Vor allem Michael Lengauer blies zur Attacke und trieb seinen Skoda Fabia am Anschlag durch die Vormittagsprüfungen mit so klingenden Namen wie Remsnegger und den stets von Menschenmassen gesäumten Rundkurs in Eitweg. Tatsächlich gelang es dem Jännerrallye-Sieger, Wagner die ersten zwei Prüfungen abzuluchsen und den gestrigen Rückstand von 15 auf 9 Sekunden zu reduzieren. „Ich habe bei den Reifen voll riskiert“, erklärte Lengauer, „bin eine härtere Mischung als alle anderen gefahren. Das hat offensichtlich gefruchtet.“ Von zu wenig Risiko hingegen sprach Simon Wagner: „Lengi drückt ordentlich drauf. Ich war ein wenig zu vorsichtig unterwegs. Das muss ich ändern.“



Und es änderte sich. Nach dem ersten Service des Tages flog Simon Wagner der Konkurrenz davon wie eh und je, nahm auf SP 8 GH Remsnegger – Schönweg Michael Lengauer sieben Sekunden ab. Und entspannte sich auf dem Rundkurs Eitweg wieder, indem er 1,5 Sekunden auf Lengauer verlor.



Zusammengefasst heißt dies, dass Simon Wagner nach 9 von 13 Sonderprüfungen, also unmittelbar vor der Mittagspause, das Feld der TEC7 ORM mit 14,9 Sekunden Vorsprung auf Michael Lengauer anführt.



Hinter dem Spitzenduo entwickelte sich ein heißer Fight um Platz drei zwischen Österreichs Vizemeister Luca Waldherr 8Citroen C3) und Philip Geipel (Toyota Yaris). Auf SP 7 und 8 kam Waldherr mit dem deutschen Rallye-Meister nicht mit und musste diesen an sich vorbeiziehen lassen. Doch der Niederösterreicher hatte eine Erklärung dafür: „Meine Reifenwahl war in der Früh leider ein Griff ins Klo.“ Mit neuen Gummis ging’s dann weit besser. Denn auf SP 8 holte sich Waldherr Platz drei zurück, nahm Geipel dabei 15 Sekunden ab, ehe das Duell ein jähes Ende fand. Philip Geipel touchierte am Rundkurs Eitweg ein Brückengeländer, konnte zwar ins Ziel fahren, musste aber dann aufgeben. Womit die ersten drei Plätze von Wagner, Lengauer und Waldherr vor den vier Nachmittagsprüfungen relativ einzementiert sind.



Nach vor arbeiten konnte sich, nicht nur wegen Geipels Out, auch Raimund Baumschlager. Für den Rekord-Staatsmeister lief es heute weit besser als gestern, und er ist momentan Vierter.?



In der TEC7 ORM 2 liegt noch immer der zweifache Saisonsieger Hermann Gaßner jr. aus Deutschland vorne. Der Renault-Clio-Pilot führt fast eine halbe Minute vor seinem dänischen Markenkollegen Jakob Leutenberger Madsen. Mit einem technischen Defekt endete die Lavanttal-Rallye für den Niederösterreicher Christoph Zellhofer gleich auf der ersten Tagesprüfung. Sein Suzuki Swift ZMX verweigerte wegen einem Turboschaden die Arbeit.



Lavanttal Rallye 2025, Zwischenstand nach 9 von 13 Sonderprüfungen

