Lavanttal-Rallye: Nach SP9

Neun von 13 Prüfungen sind bei der 46. LASERHERO Lavanttal-Rallye powered by Dohr-Wolfsberg im Kasten. Und nach den gestern absolvierten fünf hat sich auf den heutigen bisher gefahrenen Abschnitten einiges getan. Besonders die Prüfung GH Remsnegger – Schönberg bereitete mehrere Piloten Probleme. So beschädigte sich Fabian Zeiringer bei einem Ausrutscher den Kühler seines Ford Fiesta Rally2, sodass er die Rallye auf Platz sieben liegend beenden musste. Den bislang zweitplatzierten Hermann Neubauer kostete ein Highspeed-Dreher die vordere und hintere Stoßstange seines Skoda Fabia Rally2. Vielmehr aber dachte der Salzburger, er hätte sich auch ein Rad ausgerissen. Die Kontrolle, zwecks derer er ausstieg, kostete ihn eineinhalb Minuten Zeit, aber er kam ins Ziel. Im Gegensatz zum Achtplatzierten Martin Rossgatterer. Ein ausgerissenes Hinterrad am Citroen C3 Rally2 verhinderte die Weiterfahrt des Oberösterreichers. Wichtige Sekunden verlor auch Luca Waldherr, allerdings auf dem berüchtigten Rundkurs in Eitweg. Dort drehte sich der Niederösterreicher mit seinem Citroen C3 Rally2 gleich nach dem Start ein, was Julian Wagner im Skoda Rally2 nützte, um Waldherr in der Gesamtwertung zu überholen.



Einzig Simon Wagner an der Spitze schiebt offensichtlich eine ruhige Kugel. Einsam und vor allem fehlerlos zieht er seine Kreise und der Konkurrenz davon. Mittlerweile beträgt der Vorsprung des Spitzenreiters auf seinen Bruder Julian über eine Minute. Als Dritter folgt Luca Waldherr, der allerdings sowohl noch Chancen hat, am Nachmittag auf Platz zwei vorzustoßen als auch der Gefahr ausgesetzt ist, vom ebenfalls gegenüber gestern verbesserten Michael Lengauer im Skoda Fabia Rally2 versetzt zu werden.



Hermann Neubauer ist momentan Fünfter knapp vor dem Deutschen Skoda-Fabia-Piloten Albert von Thurn und Taxis, der damit weiterhin die Mitropacup-Wertung anführt.



In der 2WD-Staatsmeisterschaft ist der führende Deutsche Rene Noller nach einem Überschlag nicht mehr dabei. Nachdem auch der Slowene Mark Skulj im Opel Corsa Rally4 vorübergehend von der Strecke abkam, führt nun der Steirer Roland Stengg im selben Fabrikat.

Michael Noir Trawniczek ist auch bei der 46. LASERHERO Lavanttal Rallye powered by Dohr Wolfsberg 2024 wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir



Samstag, 6. April 2024:



15.20 h Stimmen der Piloten nach SP 11

17.35 h Stimmen der Piloten vor dem Ziel



LIVE:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum Nachhören:

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel



Rallye Radio Noir auf Facebook:

www.facebook.com/rallyeradionoir/