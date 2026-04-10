Lavanttal Rallye: Rallye Radio | 10.04.2026
Die Laserhero Lavanttal Rallye Radio Einstiegszeiten
Noir Trawniczek ist auch bei der Laserhero Lavanttal Rallye powered by Dohr Wolfsberg/SG Toolbox wieder auf Stimmenfang unterwegs.
Noir Trawniczek ist auch bei der Laserhero Lavanttal Rallye powered by Dohr Wolfsberg/SG Toolbox wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir
Freitag, 10. April 2026
16.20 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP2
18.25 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP4
20.30 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP6
Samstag, 11. April 2026
09.20 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP8
11.50 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP10
15.35 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP12
17.40 Uhr: Stimmen der Piloten vor dem Ziel
LIVE:
mixlr.com/rallye-radio-noir
Zum Nachhören: Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:
mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel
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