Lavanttal Rallye: Rallye Radio

Noir Trawniczek ist auch bei der Laserhero Lavanttal Rallye powered by Dohr Wolfsberg/SG Toolbox wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir



Freitag, 10. April 2026



16.20 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP2

18.25 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP4

20.30 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP6



Samstag, 11. April 2026



09.20 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP8

11.50 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP10

15.35 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP12

17.40 Uhr: Stimmen der Piloten vor dem Ziel



LIVE:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum Nachhören: Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel



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