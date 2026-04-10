Lavanttal Rallye: Vor dem Start

87 Teams sind für die 48. Ausgabe der Internationalen LASERHERO Lavanttal-Rallye 2026 powered by Dohr Wolfsberg / SG TOOLBOX startberechtigt. Gestern Abend ließen sich die Protagonisten beim Zeremonienstart auf dem Wolfsberger Rathausplatz von enthusiastischen Fans noch zu Recht und ausgelassen feiern, heute Nachmittag wird es jedoch sportlich ernst. Um 15.34 Uhr lässt der Lavanttal-Sieger der letzten beiden Jahre sowie auch 2022 und mittlerweile schon fünffache Staatsmeister Simon Wagner der Power seines Hyundai i20 Rally2 freien Lauf und begibt sich in Winkling auf die erste von heute sechs und mit dem morgigen Tag insgesamt 14 Sonderprüfungen.



Nicht ganz fit geht die Nummer 2 ins Rennen. Michael Lengauer, der unter allen Umständen verhindern will, dass Simon Wagner im Lavanttal mit seinem dritten Saisonsieg (nach der Jännerrallye und Rebenland) seinen sechsten Staatsmeistertitel theoretisch bereits in der Tasche hat, und somit unverhohlen auf Sieg fahren muss, stürzte am Montag bei einer Mountainbike-Tour schwer und nimmt zwei schmerzhafte Andenken daran mit in die Rallye. Lengauer: „Ich habe eine Wurzel übersehen und bin mit dem Kopf voran über den Lenker abgestiegen. Die Folge ist eine Rippenprellung und ein Kapselriss an einem Finger der linken Hand.“ Dank fachgerechter Tipps vom bekannten und ebenfalls Rallye fahrenden Arzt Bernhard Stitz und akut-intensiver Physiotherapie durch einen Freund fühlt sich der Mühlviertler Skoda-Fabia-Rally2-Pilot jedoch für die Wagner-Jagd in Wolfsberg gewappnet. Michael Lengauer: „Der Finger ist durch den Rennhandschuh ziemlich gut gestützt, und bei den Rippen da und dort etwas zwicken, aber der Gasfuß hat ja nix. Also gibt’s eigentlich keine Ausreden.“



Der dritte Siegertipp ist Hermann Neubauer im Toyota Yaris Rally2. Der Salzburger Doppel-Staatsmeister bestreitet heuer zwar nicht die komplette Meisterschaft, weiß aus den Jahren 2017, 2019 und 2023 aber bestens, wie man im Lavanttal gewinnen kann.



Die LASERHERO Lavanttal-Rallye 2026 powered by Dohr Wolfsberg / SG TOOLBOX zählt als dritter Lauf zur TEC7 ORM (österreichische Rallye-Staatsmeisterschaft) als zweiter Lauf nach dem Rebenland auch zum Mitropa Rally Cup und ebenfalls als zweiter Lauf zur Austrian Rallye Challenge (ARC).