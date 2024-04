Lavanttal-Rallye: Vorschau BRR/Wagner

Im Rebenland konnte Julian Wagner bereits von Anfang an eine gute Pace zeigen, vor allem am ersten Tag unter trockenen Bedingungen. Die aktuell gemeldete Wetterlage mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen könnte also für den 29-jährigen Oberösterreicher nicht besser sein.



„Es wird sicher nicht einfach nach dem Unfall das Vertrauen wiederzufinden aber wir hoffen, dass wir im Lavanttal wieder schnellstmöglich nahtlos an die gute Pace anknüpfen können“, blickt Wagner zuversichtlich auf das anstehende Wochenende.



„Ich bin unglaublich dankbar für die große Unterstützung auch nach dem Unfall und freue mich riesig überhaupt bei der Lavanttal Rallye starten zu können. Vor allem ein riesengroßes Dankeschön an Raimund Baumschlager, der auf seinen eigenen Start verzichtet, um uns seinen Skoda Fabia RS Rally2 zur Verfügung stellen zu können“, zeigt sich Wagner dankbar gegenüber dem BRR Teamchef.



„Wir freuen uns auf eine schöne Veranstaltung mit rund 160 Sonderprüfungs-Kilometern und hoffen auf das angekündigte schöne Wetter. An dieser Stelle möchte ich auch noch erwähnen, dass es uns sehr freut, dass wir das diesjährige Veranstaltungsplakat zieren“, so Wagner abschließend.

Die 46. LASERHERO Lavanttal Rallye powered by Dohr Wolfsberg startet am Freitag, 05. April 2024 um 14 Uhr am Marktgelände in Klein-Edling und endet nach dreizehn anspruchsvollen Sonderprüfungen mit dem Zieleinlauf am Samstag, 06. April 2024 um 18 Uhr ebendort