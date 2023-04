Lavanttal Rallye: Vorschau Mitropa Rallye Cup

Mit der traditionsreichen 45. Int. LKW FRIENDS on the road Lavanttal-Rallye powered by Skoda-Dohr in Kärnten (14. - 15. 4. 23) geht der Mitropa Rally Cup in seine diesjährige zweite Wertungsrunde. Insgesamt haben 81 Teams ihre Nennung zur Teilnahme an Österreichs wohl ältester Veranstaltung im Rallyesport abgegeben. 40 Mannschaften stellt der Mitropa Rally Cup mit seinen eingeschriebenen Teams aus sechs Nationen – dabei ist Deutschland mit 13 Teams am stärksten vertreten, gefolgt von Italien mit 9 Mannschaften, Ungarn mit 7 Mannschaften, Slowenien mit 6 Teams, Österreich mit 3 Teams und die Slowakei mit 2 Fahrzeugen.



In der Kategorie der FIA homologierten Fahrzeuge nehmen 21 Teams die insgesamt 359 Kilometer lange Rallye unter die Räder, in der Faktion der historischen Fahrzeuge kämpfen sieben Teams um die Punkte und in der internen Club Championship sind 11 Teams am Start.



Der Dreh- und Angelpunkt der Rallye ist in Wolfsberg, die Teams gehen am Freitag um 13.15 Uhr an den Start und werde zur Übernachtungspause gegen 18.30 Uhr zuru?ckerwartet. Restart ist am Samstag um 7.30 Uhr, die Sieger werden um kurz nach 18 Uhr auf der Zielrampe stehen. Die Entscheidung fällt auf 12 Wertungspru?fungen u?ber 152 Kilometer Länge, von der ca. 19 Kilometer auf Schotter gefahren werden.



Der Mitropa Rally Cup Kalender 2023

17.-18.03.23 10. Rebenland-Rallye (AUT)

14.-15.04.23 45. Int. LKW FRIENDS on the road Lavanttal-Rallye powered by Skoda-Dohr (AUT)

26.-27.05.23 38. AMTK Rally Velenje (SVN)

15.-17.06.23 56. Mecsek Rallye (HUN)

07.-08.07.23 Rally del Casentino (ITA)

08.-09.09.23 12. Kärcher Rally Kumrovec (HRV)

22.-24.09.23 Mahle 11. Rally Nova Gorica (SVN)

26.-28.10.23 Rallye du Valais (CHE)

25.11.23 Siegerehrung Budapest (HUN)