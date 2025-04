Lavanttal-Rallye: Wetter

Das Rallye-Fieber ist kurz vor dem Höhepunkt in Wolfsberg. Am Freitag um 14.00 Uhr verlässt das erste Wettbewerbsfahrzeug die Servicezone vor der Eventhalle im Stadtteil Kleinedling in Richtung LASERHERO Lavanttal-Rallye powered by Dohr – Wolfsberg 2025.



Zuvor präsentierten sich die Teilnehmer an der 47. Ausgabe der Kärntner Traditionsrallye am Donnerstagabend den erwartungshungrigen Fans. Ab 18 Uhr konnten diese nicht nur die teils spektakulären Fahrzeuge aus nächster Nähe sehen und hören, sondern durften auch die letzten Gedanken der Piloten vor dem Ernstfall erfahren. Schauplatz des showmäßigen Zeremonienstarts war der Rathausplatz im Zentrum von Wolfsberg.



Neben den ausgiebigen Besichtigungen der Wertungsabschnitte, um den besten Schrieb erstellen zu können, lassen die Teams auch den Himmel über Wolfsberg nicht aus den Augen. Aus gutem Grund. Denn traditionell präsentiert sich das Wetter bei der Lavanttal-Rallye als äußerst wankelmütig. Zudem zählt der April sowieso zu den wettermäßigen Komikern mit nicht immer spaßigem Programm. Den besten Beweis lieferte er in den letzten Tagen, als er es besonders drollig fand, das Land in einen Gefrierschrank zu verwandeln.



Nun aber scheint sogar der April kalte Füße bekommen zu haben. Für die Rallye-Renntage Freitag und Samstag nämlich besinnt er sich nach noch kühlen Nächten zumindest tagsüber der Normalität und schickt mit der Sonne angenehme Temperaturen um die 20 Grad nach Kärnten. Was angesichts des nicht zu erwartenden Niederschlags einerseits die Reifenwahl für die Teilnehmer, andererseits die Bekleidungswahl für die zu erwartenden Zehntausenden Rallye-Enthusiasten erleichtern wird. Und dann darf sich auch der so nach Aufmerksamkeit haschende April vielleicht über den einen oder anderen Lacher freuen ????



??Die 47. LASERHERO Lavanttal-Rallye powered by Dohr – Wolfsberg zählt als dritter Lauf zur heimischen TEC7 Rallye Staatsmeisterschaft, zur winterfahrtraining.at Junioren Staatsmeisterschaft, zur TEC7 Historic Staatsmeisterschaft, als Auftakt zur Austrian Rallye Challenge und als zweite Station zum Mitropa Rally Cup 2025.



TEC7 ORM Lavanttal Rallye Radio



Michael Noir Trawniczek ist auch bei der 47. LASERHERO Lavanttal-Rallye powered by Dohr Wolfsberg 2025 wieder auf „Stimmenfang“ unterwegs.



Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir



Freitag, 11. April 2025



15.45 Uhr Stimmen der Piloten nach SP2

18.40 Uhr Stimmen der Piloten nach SP4

20.20 Uhr Stimmen der Piloten nach SP5



Samstag, 12. April 2025



11.30 Uhr Stimmen der Piloten nach SP9

15.30 Uhr Stimmen der Piloten nach SP11

17.40 Uhr Stimmen der Piloten vor dem Ziel



LIVE:

Zum NACHHÖREN

Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden

