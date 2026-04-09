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Lavanttal Rallye: Wetter, Zeitplan & Radio
Foto: Harald Illmer

Lavanttal Rallye: Wetter, Zeitplan & Radio | 09.04.2026

Weite Sprünge bei trüben Tagen und kalten Nächten

Die 48. LASERHERO Lavanttal-Rallye 2026 powered by Dohr Wolfsberg / SG TOOLBOX bietet den Piloten und den Fans mit zwei neuen Prüfungen Action pur / Das Wetter in Wolfsberg wird sonnenlos, aber ziemlich sicher trocken.

Mit dem offiziellen Zeremonienstart wird die 48. Ausgabe der Internationalen LASERHERO Lavanttal-Rallye 2026 powered by Dohr Wolfsberg / SG TOOLBOX heute Abend um 18 Uhr auf dem Wolfsberger Rathausplatz eröffnet. Sämtliche Teilnehmer rollen dabei über die Startrampe und präsentieren sich den Fans. Und was heute noch Show ist, wandelt sich ab morgen in sportliche Ernsthaftigkeit. 14 höchst anspruchsvolle Prüfungen warten auf die Teams. Wobei bei diesen durch die Bank die Vorfreude auf zwei neue Wertungsabschnitte riesig ist. „Es ist einfach erfrischend, dass es endlich Abwechslung gibt. Dass der Veranstalter hier gleich zwei Prüfungen installiert hat, die noch keiner von uns kennt, sorgt schon für Interesse, bevor man sie noch besichtigt hat“, meinte etwa der fünffache Staatsmeister Simon Wagner, der im Lavanttal bereits drei Mal (2022, 2024 und 2025) gewinnen konnte.

Genaugenommen handelt es sich um die großteils erneuerte, sehr selektive Prüfung Winkling – Reisberg, die neben einem hohen Schotteranteil auch einen Sprung für die Fahrer auf Lager hat. Und das alles vor einem perfekt gelegenen Zuschauerpunkt. Diese 6,7 Kilometer lange Strecke wird morgen, Freitag, als SP 1, SP 3 und SP 5 gleich drei Mal befahren.

Neu ist auch die Prüfung Lading – Aichberg, die am Samstag als SP 7 und SP 9 zwei Mal im Zeitplan steht. Ein glasklares Novum ist sie freilich nicht. „Dieser attraktive Abschnitt wurde schon in den 80-er Jahren einmal gefahren“, erklärt Patrik Hochegger, der „Mann für alle Fälle“ im Organisationsteam des MSC Lavanttal. Der bekannte Historic-Pilot, der diesmal nicht am Start steht, macht vor allem den Zuschauern Rallye-Appetit. „Denn“, so Hochegger, „das Highlight der knapp 15 Kilometer langen Prüfung ist ein sehr großer Sprung, den die Fans aus der Zuschauerzone gut einsehen können.“

Ein Blick aufs Rallye-Wetter zeigt, dass vom heutigen Sonnenschein an den Renntagen Freitag und Samstag nicht viel übrigbleibt. Bei nur rund 13 Grad bleibt es trüb, was die Sicht für die Piloten möglicherweise beeinträchtigen könnte. Morgen Nachmittag ist vor dem Start sogar ein kurzer Regenschauer möglich. Sonst sollte es aber trocken bleiben. Achtung: Die Nächte werden mit nur ein bis zwei Grad sehr kalt!

Technische Daten und Zeitplan

Gesamtlänge der Rallye 372,07 Kilometer
Davon werden 156,01 Kilometer auf 14 Sonderprüfungen gefahren

Donnerstag, 9. April 2026

18.00 Uhr Ceremonial Start Wolfsberg, Rathausplatz

Freitag, 10. April 2026

15.17 Uhr Service Out Kleinedling
15.34 Uhr SP 1 Winkling – Reisberg 1 6,76 Kilometer
16.05 Uhr SP 2 Arlinggraben 1 8,91 Kilometer

16.32 Uhr Regrouping IN Kleinedling

17.22 Uhr Service Out
17.39 Uhr SP 3 Winkling – Reisberg 2 6,76 Kilometer
18.10 Uhr SP 4 Arlinggraben 2 8,91 Kilometer
18.37 Uhr Regrouping IN Kleinedling

19.27 Uhr Service Out
19.44 Uhr SP 5 Winkling – Reisberg 3 6,76 Kilometer
20.15 Uhr SP 6 Arlinggraben 3 8,91 Kilometer
20.42 Uhr Service IN Kleinedling

Samstag, 11. April 2026

7.50 Uhr Service Out
8.11 Uhr SP 7 Lading – Aichberg 1 14,89 Kilometer
9.00 Uhr SP 8 Rundkurs Eitweg – Dachberg 1 12,46 Kilometer
9.29 Uhr Regrouping IN Kleinedling

10.24 Uhr Service Out
10.45 Uhr SP 9 Lading – Aichberg 2 14,89 Kilometer
11.34 Uhr SP 10 Rundkurs Eitweg – Dachberg 2 12,46 Kilometer
12.03 Uhr Regrouping IN Kleinedling

14.23 Uhr Service Out
14.48 Uhr SP 11 Hammer – Prebl 1 14,10 Kilometer
15.12 Uhr SP 12 Prebl – GH Perner 1 13,05 Kilometer
15.47 Uhr Regrouping IN Kleinedling

16.32 Uhr Service Out
16.57 Uhr SP 13 Hammer – Prebl 2 14,10 Kilometer
17.21 Uhr SP 14 POWERSTAGE Prebl – GH Perner 2 13,05 Kilometer
17.56 Uhr Ziel der Rallye in Kleinedling

Laserhero Lavanttal Rallye Radio

Noir Trawniczek ist auch bei der Laserhero Lavanttal Rallye powered by Dohr Wolfsberg/SG Toolbox wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir

Freitag, 10. April 2026

16.20 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP2
18.25 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP4
20.30 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP6

Samstag, 11. April 2026

09.20 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP8
11.50 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP10
15.35 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP12
17.40 Uhr: Stimmen der Piloten vor dem Ziel

LIVE:
mixlr.com/rallye-radio-noir

Zum Nachhören: Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:
mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel
Rallye Radio Noir auf Facebook:
www.facebook.com/rallyeradionoir/

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