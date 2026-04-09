Lavanttal Rallye: Wetter, Zeitplan & Radio

Mit dem offiziellen Zeremonienstart wird die 48. Ausgabe der Internationalen LASERHERO Lavanttal-Rallye 2026 powered by Dohr Wolfsberg / SG TOOLBOX heute Abend um 18 Uhr auf dem Wolfsberger Rathausplatz eröffnet. Sämtliche Teilnehmer rollen dabei über die Startrampe und präsentieren sich den Fans. Und was heute noch Show ist, wandelt sich ab morgen in sportliche Ernsthaftigkeit. 14 höchst anspruchsvolle Prüfungen warten auf die Teams. Wobei bei diesen durch die Bank die Vorfreude auf zwei neue Wertungsabschnitte riesig ist. „Es ist einfach erfrischend, dass es endlich Abwechslung gibt. Dass der Veranstalter hier gleich zwei Prüfungen installiert hat, die noch keiner von uns kennt, sorgt schon für Interesse, bevor man sie noch besichtigt hat“, meinte etwa der fünffache Staatsmeister Simon Wagner, der im Lavanttal bereits drei Mal (2022, 2024 und 2025) gewinnen konnte.



Genaugenommen handelt es sich um die großteils erneuerte, sehr selektive Prüfung Winkling – Reisberg, die neben einem hohen Schotteranteil auch einen Sprung für die Fahrer auf Lager hat. Und das alles vor einem perfekt gelegenen Zuschauerpunkt. Diese 6,7 Kilometer lange Strecke wird morgen, Freitag, als SP 1, SP 3 und SP 5 gleich drei Mal befahren.



Neu ist auch die Prüfung Lading – Aichberg, die am Samstag als SP 7 und SP 9 zwei Mal im Zeitplan steht. Ein glasklares Novum ist sie freilich nicht. „Dieser attraktive Abschnitt wurde schon in den 80-er Jahren einmal gefahren“, erklärt Patrik Hochegger, der „Mann für alle Fälle“ im Organisationsteam des MSC Lavanttal. Der bekannte Historic-Pilot, der diesmal nicht am Start steht, macht vor allem den Zuschauern Rallye-Appetit. „Denn“, so Hochegger, „das Highlight der knapp 15 Kilometer langen Prüfung ist ein sehr großer Sprung, den die Fans aus der Zuschauerzone gut einsehen können.“



Ein Blick aufs Rallye-Wetter zeigt, dass vom heutigen Sonnenschein an den Renntagen Freitag und Samstag nicht viel übrigbleibt. Bei nur rund 13 Grad bleibt es trüb, was die Sicht für die Piloten möglicherweise beeinträchtigen könnte. Morgen Nachmittag ist vor dem Start sogar ein kurzer Regenschauer möglich. Sonst sollte es aber trocken bleiben. Achtung: Die Nächte werden mit nur ein bis zwei Grad sehr kalt!



Technische Daten und Zeitplan



Gesamtlänge der Rallye 372,07 Kilometer

Davon werden 156,01 Kilometer auf 14 Sonderprüfungen gefahren



Donnerstag, 9. April 2026



18.00 Uhr Ceremonial Start Wolfsberg, Rathausplatz



Freitag, 10. April 2026



15.17 Uhr Service Out Kleinedling

15.34 Uhr SP 1 Winkling – Reisberg 1 6,76 Kilometer

16.05 Uhr SP 2 Arlinggraben 1 8,91 Kilometer



16.32 Uhr Regrouping IN Kleinedling



17.22 Uhr Service Out

17.39 Uhr SP 3 Winkling – Reisberg 2 6,76 Kilometer

18.10 Uhr SP 4 Arlinggraben 2 8,91 Kilometer

18.37 Uhr Regrouping IN Kleinedling



19.27 Uhr Service Out

19.44 Uhr SP 5 Winkling – Reisberg 3 6,76 Kilometer

20.15 Uhr SP 6 Arlinggraben 3 8,91 Kilometer

20.42 Uhr Service IN Kleinedling



Samstag, 11. April 2026



7.50 Uhr Service Out

8.11 Uhr SP 7 Lading – Aichberg 1 14,89 Kilometer

9.00 Uhr SP 8 Rundkurs Eitweg – Dachberg 1 12,46 Kilometer

9.29 Uhr Regrouping IN Kleinedling



10.24 Uhr Service Out

10.45 Uhr SP 9 Lading – Aichberg 2 14,89 Kilometer

11.34 Uhr SP 10 Rundkurs Eitweg – Dachberg 2 12,46 Kilometer

12.03 Uhr Regrouping IN Kleinedling



14.23 Uhr Service Out

14.48 Uhr SP 11 Hammer – Prebl 1 14,10 Kilometer

15.12 Uhr SP 12 Prebl – GH Perner 1 13,05 Kilometer

15.47 Uhr Regrouping IN Kleinedling



16.32 Uhr Service Out

16.57 Uhr SP 13 Hammer – Prebl 2 14,10 Kilometer

17.21 Uhr SP 14 POWERSTAGE Prebl – GH Perner 2 13,05 Kilometer

17.56 Uhr Ziel der Rallye in Kleinedling



Laserhero Lavanttal Rallye Radio



Noir Trawniczek ist auch bei der Laserhero Lavanttal Rallye powered by Dohr Wolfsberg/SG Toolbox wieder auf Stimmenfang unterwegs. Zu folgenden Zeiten können die Interviews LIVE über folgenden Link empfangen werden: mixlr.com/rallye-radio-noir



Freitag, 10. April 2026



16.20 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP2

18.25 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP4

20.30 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP6



Samstag, 11. April 2026



09.20 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP8

11.50 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP10

15.35 Uhr: Stimmen der Piloten nach SP12

17.40 Uhr: Stimmen der Piloten vor dem Ziel



LIVE:

mixlr.com/rallye-radio-noir



Zum Nachhören: Über folgenden Link können die Interviews unmittelbar nach dem Ende des Live-Streams abgehört werden:

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel

Rallye Radio Noir auf Facebook:

www.facebook.com/rallyeradionoir/