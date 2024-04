Lavanttal-Rallye: Zeremonienstart

Morgen, Freitag, ist es so weit. Die 46. LASERHERO Lavanttal-Rallye powered by Dohr-Wolfsberg wird wettkampfmäßig gestartet. Die professionelle Bolzerei um Punkte und Sekunden im Rahmen des dritten Staatsmeisterschaftslaufs der Saison rund um Wolfsberg beginnt.



Schon heute, Donnerstag, am Abend steht aber in der Kärntner 25.000-Einwohner-Metropole alles im Zeichen des Motorsport-Spektakels der nächsten beide Tage. Als Anheizer gibt es um 18 Uhr auf dem Wolfsberger Hauptplatz den traditionellen Zeremonienstart, im Zuge dessen den hoffentlich zahlreichen Fans alle 82 teilnahmewilligen Teams und ihre Boliden vorgestellt werden.



Rallye-Sprachrohr Peter Bauregger wird wie gewohnt sein Bestes geben, um den Aktiven ihre letzten Geheimnisse (freilich nur die Rallye betreffend) vor dem Start zu entlocken. Von Favorit Simon Wagner über Vorjahrssieger Hermann Neubauer bis zu den nationalen Herausforderern Luca Waldherr, Julian Wagner, Michael Lengauer, Martin Roßgatterer oder Fabian Zeiringer, vom deutschen Ex-Staatsmeister Philipp Geipel über dessen blaublütigen Landsmann Albert von Thurn und Taxis, vom jüngsten Kärntner Starter Thomas Traußnig (21) bis zum ältesten Kurt Jabornig (71), zwischen denen exakt ein unglaubliches halbes Jahrhundert liegt – sie und alle anderen werden versuchen, auch diesmal Peter Baureggers unbändigen Wissensdurst zu stillen und damit die Zuschauer zu unterhalten. Also hinkommen, zuschauen, mithören und einen garantiert unterhaltsamen, informationsreichen Abend in der Bezirkshauptstadt Wolfsberg genießen!