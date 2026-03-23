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Lavanttal Rallye ist bereit
Foto: Harald Illmer

Lavanttal Rallye in den Startlöchern

Österreichs älteste und nach wie vor aktive Rallye findet vom 9. bis 11. April 2026 im Lavanttal mit dem Mittelpunkt in Wolfsberg statt.

Österreichs älteste und nach wie vor aktive Rallye findet vom 9. bis 11. April 2026 im Lavanttal mit dem Mittelpunkt in Wolfsberg statt. Sie zählt wieder zur TEC7 ORM (österreichische Rallye-Staatsmeisterschaft), sie zählt auch nach der Rebenland Rallye als zweiter Lauf zum stark international besetzten Mitropa Rally Cup und ist auch Inhalt für den zweiten Lauf in der ARC (Austrian Rallye Challenge).

Als Veranstalter fungiert wieder der MSC Lavanttal, an der Spitze mit dem bewährten Obmann Helmut Klösch. Er wird dabei sehr wesentlich unterstützt von Patrik Hochegger, Gerald Winter und Siegfried Gabriel.

Diese Mannschaft kann sich freuen einen Großteil der bisherigen Unterstützer und damit Sponsoren wieder an Bord zu haben. Das sind Hauptsponsor LASERHERO mit ASCO Geschäftsführer der Stahlbau-Experten ASCO Claus Kügele und Michael Hübler, sowie als Co-Sponsor das Autohaus Dohr mit Geschäftsführer Albert Stückler. Gänzlich neu hingegen ist der zweite Co-Sponsor SG TOOLBOX mit dem Geschäftsführenden Gesellschafter Hannes Pichler.

Unter den Unterstützern darf man das Land Kärnten keinesfalls vergessen, diesmal mit dem scheidenden Landeshauptmann Peter Kaiser und dem vermutlichen Nachfolger als Landeshauptmann, Ing. Daniel Fellner sowie bei der Stadtgemeinde Wolfsberg mit dem leider verstorbenen Bürgermeister Hannes Primus und seinem Nachfolger Bürgermeister Alexander Radl.

Mit an Bord ist auch wieder der KIWANIS Club Unterkärnten der gemeinsam mit der bekannten Truppe „slowly sideways,“ mit diesmal 16 Teilnehmern unter der Devise „Wir geben Gas für Kinder“ zu sehen sein wird.

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