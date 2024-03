Lavanttal mit Topstars

Das hat die ORM schon lange nicht mehr erlebt - bei der LASERHERO Lavanttal-Rallye werden wie schon im Rebenland die zurzeit besten Rallyeteams Österreichs am Start stehen, mindestens fünf Teams sind siegfähig!



Allen voran natürlich der regierende Dreifachstaatsmeister Simon Wagner (Skoda Fabia RS Rally2), der sich bereits ein wenig in „psychologischer Kriegsführung“ übt: „Der Tabellenstand sagt eindeutig: Wer die Meisterschaft gewinnen will, muss im Lavanttal siegen.“ Er selbst möchte „auf gar keinen Fall das Auto zerstören“ - Hintergrund: Simon startet beim ERC-Lauf auf Gran Canaria (2. bis 4. Mai), hat eine Woche nach der Lavanttal-Rallye einen Test mit seinem angestammten Eurosol Racing Team. Andererseits: „Die Lavanttal-Rallye ist die Heimrallye meines Copiloten Gerry Winter. Wir werden also sicher nicht herum rollen…“



Auf ein elektrisierendes Bruderduell freut sich jedenfalls nicht nur Julian Wagner (Skoda Fabia RS Rally2/Co Hanna Ostlender) - und er sieht durchaus Chancen auf den Sieg: „Wir hatten im Rebenland nach dem ersten Tag nur vier Sekunden Rückstand - im Nassen haben wir uns zunächst nicht wohl gefühlt, doch dann hat das Baumschlager Rallye Racing-Team eine Setup-Änderung vorgenommen, woraufhin uns nur noch wenige Zehntel gefehlt haben.“ Beruhigend. Denn plötzlicher Regen kann in Wolfsberg bekanntlich immer für Überraschungen sorgen. Eines bleibt noch zu klären: „Wie schnell wir nach unserem heftigen Unfall wieder Vertrauen in das Auto finden. Deshalb wird es vor der Rallye einen kurzen Rollout geben.“



BRR-Stallkollege Michael Lengauer im älteren Skoda Fabia Rally2 evo (nicht unbedingt ein Nachteil, heißt es im Servicepark), denkt nicht an die Meisterschaft, ist vielmehr froh, neuerlich das Budget für einen Rallyeeinsatz gefunden zu haben: „Mir geht es nach unserem Ausfall zu hundert Prozent um eine Zielankunft.“ Seit der Jännerrallye weiß man, dass „Lengi“ trotzdem stets für Bestzeiten und auch den Sieg „zu haben“ ist...



Hermann Neubauer war auf der provisorischen Nennliste noch nicht zu finden, der Staatsmeister 2016 und 2019 bestätigt aber gegenüber motorline.cc seinen Start im Skoda Fabia RS Rally2, an seiner Seite wohl wieder Bernhard Ettel. Ebenfalls dabei ist wieder Luca Waldherr (Citroen C3 Rally2/Co Claudia Maier), der nach zwei Podiumsplätzen in der ORM zum stärksten Verfolger von Simon Wagner mutierte und wohl auch die gesamte Meisterschaft bestreiten wird. Wer sonst noch bei der LASERHERO Lavanttal-Rallye an den Start gehen wird (Martin Rossgatterer (im Rebenland Bestzeit auf SP14)? Rekordchampion Raimund Baumschlager? Günther Knobloch im Porsche?), erfährt die Rallyeszene am Mittwochabend nach der offiziellen Pressekonferenz.



ORM-Stand nach 2 von 6 (5 gewerteten) Rallyes



1 Simon WAGNER 48 Punkte

2 Luca WALDHERR 35 Punkte

3 Michael LENGAUER 25 Punkte

4 Julian WAGNER 15 Punkte

4 Raimund BAUMSCHLAGER 15 Punkte



LASERHERO Lavanttal Rallye Radio



Freitag, 5. April 2024

15.35 h Stimmen der Piloten nach SP2

18.25 h Stimmen der Piloten nach SP4

20.25 h Stimmen der Piloten nach SP5



Samstag, 6. April 2024

11.45 h Stimmen der Piloten nach SP9

15.20 h Stimmen der Piloten nach SP11

17.35 h Stimmen der Piloten vor dem Ziel



LIVE:

mixlr.com/rallye-radio-noir

Zum Nachhören:

mixlr.com/rallye-radio-noir/showreel

Rallye Radio Noir auf facebook:

www.facebook.com/rallyeradionoir/