M-Sport Ford hat die finale Ausbaustufe des aktuellen Ford Puma Rally1 präsentiert, mit dem das Team die WRC-Saison 2026 bestreiten wird. Das britische Team hat sich erneut für ein neues Design entschieden: Die violette Lackierung mit dem Red-Bull-Branding aus dem Jahr 2025 wurde durch ein auffälliges weiß-grün-blaues Farbschema ersetzt.



Der Anstoß zum Farbwechsel kam unter anderem durch die erweiterte Zusammenarbeit mit Motorsport Ireland und dessen Rallye-Akademie. Diese Partnerschaft führte zu einer rein irischen Fahrerbesetzung für 2026: Josh McErlean und Jon Armstrong.



McErlean bestreitet seine zweite Saison mit M-Sport. Der 26-Jährige hatte bereits im vergangenen Jahr eine starke Rookie-Saison gezeigt, nachdem er aus der WRC2 aufgestiegen war.



Ihm zur Seite steht der 31-jährige Nordire Jon Armstrong, der nach dem Vizetitel in der Rallye-EM 2025 und Siegen in Wales und Kroatien in das Rally1-Team aufgestiegen ist.



Das Entwicklungsprogramm von M-Sport konzentrierte sich während der Winterpause nach Informationen von Insidern vor allem auf Fahrzeuggeometrie und Gewichtsverteilung.



"Wir haben einen überschaubaren Plan, aber vermutlich werden wir nicht alle unserer Homologationsjoker ziehen", erklärte Tim Jackson, leitender Ingenieur des Puma Rally1, am Ende der vergangenen Saison.



"Es gibt jedoch ein paar Dinge im Bereich der Geometrie, die es uns ermöglichen sollten, etwas an der Gewichtsverteilung zu arbeiten, um die Balance weiter zu optimieren. Einige der Punkte, an denen wir gearbeitet haben, sind keine direkten Performance-Themen."



"Eines davon war in den vergangenen Jahren die Bremsenkühlung. Diese Bauteile sind bei den aktuellen Autos nicht homologationspflichtig, deswegen taucht das in den offiziellen Unterlagen gar nicht auf."



"Die Bremsenkühlung ist kein klassischer Performance-Faktor, aber wenn sie funktioniert, kannst du dein Bremspaket optimal nutzen. Das sorgt dafür, dass die Performance über die gesamte Länge einer Prüfung stabil bleibt."



"Wenn du am Auto Dinge so verbessern kannst, dass der Fahrer dauerhaft zu 100 Prozent pushen kann, dann hast du effektiv Performance gewonnen. Aber gegen Ende der Lebensdauer eines Autos wird jede Weiterentwicklung zunehmend aufwendiger und bringt weniger Rendite."



Das Team absolvierte seinen Vorsaisontest vergangene Woche im Süden Frankreichs, bevor es nächste Woche beim WRC-Saisonauftakt in Monte Carlo ernst wird. "Unser Test lief richtig gut", berichtet Jackson. "Unser Fahrerduo ist bekanntlich ein sehr junges."



"Jon ist neu im Team, daher lag der Fokus vor allem darauf, dass er sich einlebt, Kilometer sammelt und Vertrauen aufbaut, das er dann in der Rallye umsetzen kann. Wir gehen mit realistischen Erwartungen an den Start."



"Die Monte Carlo ist eine Rallye, bei der man mit einer konstant soliden Leistung über das Wochenende hinweg am Ende weit vorn landen kann. Lass die anderen pushen und Fehler machen, während wir Schritt für Schritt unseren Rhythmus aufbauen."