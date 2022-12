Das Team M-Sport Ford wird beim Saisonauftakt der Rallye-Weltmeisterschaft 2023 drei Puma Rally1-Fahrzeuge einsetzen. Allerdings ist weiterhin offen, wer bei der berühmten Rallye Monte Carlo das dritte Fahrzeug steuern wird.



Die Speerspitze des britischen Teams ist Ex-Weltmeister Ott Tänak. Jüngst wurde auch eine komplette Saison für Pierre-Louis Loubet bestätigt. Am vergangenen Freitag endete um Mitternacht die Einschreibefrist für die "Monte".



Und auf dieser sind drei Puma Rally1 gemeldet. M-Sport versucht schon seit einiger Zeit, Rekordweltmeister Sebastien Loeb für diesen Einsatz zu überreden. Im Vorjahr gewann der Franzose die Rallye Monte Carlo.



Es war der einzige Sieg des neuen Puma. Loeb fuhr noch drei weitere Rallyes mit M-Sport. Ob er auch im kommenden Jahr bei vereinzelten Läufen in der WRC antreten wird, ist offen. Zunächst liegt Loebs Fokus auf der Rallye Dakar, die er unbedingt gewinnen will.



Die Dakar in Saudi-Arabien geht am 15. Januar in Riad zu Ende. Die Recce für die Rallye Monte Carlo beginnt am Dienstag, den 17. Januar. Dieser enge Zeitplan könnte einen "Monte"-Start von Loeb verhindern.



"Wir würden natürlich Seb gerne im Auto haben", sagt M-Sport-Teamchef Richard Millener gegenüber der englischen Edition von 'motorsport.com'. "Für Monte Carlo wird das schwierig, aber wir versuchen es weiterhin."



"Momentan konzentrieren wir unsere Ressourcen auf Ott. Wir müssen realistisch sein. Es hängt auch von der Finanzierung ab. Es sind zwei Fahrer auf Topniveau mit angemessenen, aber hohen Preisschildern."



Loeb selbst hält sich mit seinen Plänen bedeckt, denn der Fokus liegt momentan auf der Dakar. "Wenn jemand für nach der Dakar mehr Informationen als ich hat, dann bin ich interessiert", schrieb er Anfang Dezember in einem Blog auf seiner Webseite.



M-Sport hat auch Gespräche mit Gus Greensmith geführt, ob er eine vierte Saison bleiben will. Die Gerüchte bringen den 25-jährigen Briten aber auch mit einem vierten Toyota Yaris Rally1 in Verbindung, der für die Hälfte der Saison zur Verfügung steht.



Sollten weder Loeb noch Greensmith für M-Sport in Monte Carlo an den Start gehen, könnte der dritte Puma an einen Kundenfahrer vermietet werden. In der abgelaufenen Saison fuhr Jourdan Serderidis in Kenia, Griechenland und Spanien sowie Lorenzo Bertelli in Neuseeland.



Die vollständige Nennliste für die Rallye Monte Carlo wird am 9. Januar veröffentlicht.