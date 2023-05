Zu den Aktualisierungen des Rally3 Evo gehören:

Neues Außendesign

Neuer Heckflügel

Kürzere Getriebeübersetzung

Spezifikationen der Schotterdämpfer

Spezifikationen des Asphaltdämpfers

Vordere Bremskanäle



Der Fiesta Rally3 Evo wird an diesem Wochenende bei der Rally Islas Canarias, dem zweiten Lauf zur FIA-Rallye-Europameisterschaft 2023, mit Jon Armstrong am Steuer in der ERC3-Kategorie sein Wettbewerbsdebüt geben. Die Updates des Fiesta Rally3 Evo werden ab Mitte 2023 auch für andere, interessierte Teams, zum Kauf verfügbar sein.



Da die Rally3-Kategorie die am schnellsten wachsende Kategorie in der FIA-Rallye-Pyramide ist, hat M-Sport Polen sowohl auf als auch abseits von Rallyes im Rahmen des rund zweijährigen Entwicklungszeitraums daran gearbeitet, den allradgetriebenen Fiesta Rally3 Evo zu verfeinern und weiterzuentwickeln. Grundlage dafür waren die Daten aus umfangreichen Testprogrammen, sowie natürlich den Erfahrungen, die das Team in der FIA World Rally Championship und der FIA European Rally Championship sammeln konnte, sagt M-Sport.





Außen-Styling

Das offensichtlichste Update des Fiesta Rally3 Evo ist sein äußeres Erscheinungsbild mit einer neuen Motorhaube, einem neuen Frontstoßfänger, neuen Außenspiegeln, LED-Scheinwerfern und -Rückleuchten. Durch das neue Design des vorderen Stoßfängers wurde der Lufteinlassbereich für das Kühlsystem um 60 % vergrößert, was die Effizienz des Kühlsystems des Fiesta Rally3 erhöht.



Auch die Außenspiegel wurden verkleinert, so dass sie weniger anfällig für Beschädigungen sind, und die Öffnungen in der Motorhaube wurden an das neue Aussehen des Fahrzeugs angepasst. Auch die Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen wurde mit neuen LED-Scheinwerfern und optionalen Lazer-Scheinwerfern, die die Straße unter allen Bedingungen besser ausleuchten, deutlich verbessert.



Aerodynamische Vorrichtung am Heck

Der neue Heckflügel, der auch beim Fiesta Rally2 zum Einsatz kommt, sorgt für eine verbesserte Aerodynamik und verleiht dem Fiesta Rally3 Evo ein schnittiges und dennoch aggressives Aussehen, das den neuen Look des Fahrzeugs ergänzt.



Kürzere Getriebeübersetzungen

Das im Upgrade-Paket enthaltene kurz übersetzte Getriebe verbessert die Beschleunigung des Fahrzeugs und erhöht die Drehmomentabgabe des Antriebsstrangs bei niedrigen Geschwindigkeiten.



Schotter-Dämpfer

Die aktualisierte Spezifikation ermöglicht mehr Präzision und Stabilität, insbesondere auf holprigen und zerfurchten Strecken mit verbessertem Fahrbahnkontakt bei hoher Druckbelastung, wobei die Traktionseigenschaften der vorherigen Spezifikation erhalten bleiben.



Asphalt-Dämpfer

Die aktualisierten Spezifikationen verbessern die Dämpfungseigenschaften gegen Ende des Einfederungswegs des Dämpfers, wodurch starke Stöße reduziert werden. Die erhöhte Einfederung sorgt für mehr Präzision und Stabilität, verbessert den Fahrbahnkontakt auf unebenem Untergrund und erhöht gleichzeitig die Traktionsfähigkeit des Fahrzeugs.



Luftkanäle der Vorderradbremse

Die neuen, hocheffizienten vorderen Bremsluftkanäle verbessern die Kühlung der Bremsen im Vergleich zur Vorgängerversion erheblich.



Maciej Woda, Geschäftsführer von M-Sport Polen, sagte: "Die Rally3-Kategorie ist eine sehr wichtige Kategorie, nicht nur für M-Sport Polen, sondern für den gesamten Sport. Wir haben seit der Markteinführung des Fiesta Rally3 äußerst positive Rückmeldungen von Kunden aus aller Welt erhalten. Einige der Ergebnisse waren wirklich beeindruckend: Das Auto hat Gesamtsiege bei Veranstaltungen errungen und an der Spitze einiger sehr kompetitiver nationaler Meisterschaften gekämpft. Wir wollen, dass der Fiesta Rally3 Evo unseren Kunden im Kampf um ihre Meisterschaften hilft. In diesem Jahr werden wir in der Rally3-Kategorie Konkurrenz von einem anderen Hersteller bekommen, worauf wir uns sehr freuen. Aber das ist Wettbewerb. Wir wollen sicherstellen, dass wir alles tun, damit der Fiesta Rally3 Evo das wettbewerbsfähigste Produkt auf dem Markt ist, und dieses umfassende Update unterstreicht das. Man darf sich auch nicht täuschen, die Entwicklung ist bei allen von M-Sport Poland produzierten Autos ein kontinuierlicher Prozess, da wir immer versuchen, die Grenzen dessen, was mit unseren Autos möglich ist, zu erweitern."