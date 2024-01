MCL 68 Rallyetheorieseminar

Der MCL68 veröffentlicht folgendes:



"Liebe Freunde und Fans des Rallyesports!



Ihr plant einen Einstieg in den Rallyesport?



Egal ob links oder rechts im Rallyeauto sitzend, bei uns seid ihr richtig!



Der MCL 68 hat sich mit seinem Partner Club Gamma Racing und der Austrian Rallye Challenge der theoretischen und logistischen Hilfestellung für Einsteiger in den Rallyesport verschrieben.



Freilich haben wir auch ein großes Netzwerk und können euch auf der Suche nach einem Mietfahrzeug oder einen günstigen Einstiegsrallyeauto helfen!



Wir sind für jede gewünschte Hilfestellung offen!



Unser Seminar richtet sich aber gerne auch an Fans, welche immer schon wissen wollten, was denn "rechts 5 über Kuppe voll hebt" oder ähnliches heißt!



Ebenso erfährt ihr am 1.3.2024 bei uns Neues über die bevorstehende ARC Saison 2024 und wo man sonst noch günstig rallyefahren kann!



Teilen ausdrücklich erwünscht, TEILNEHMEN...sowieso!

Bis bald und liebe Grüße,

Georg Gschwandner"



Kontakt via Facebook