MCL 68 Sommerfest @ Hollabrunn

Am Samstag den 5.7. fand am WRT Ring in Hollabrunn das legendäre Sommerfest des Rallyeclubs MCL 68 statt.

Als Partnerclub des Easy Drivers NO Roadrunning Projekts, konnte man dort unter fachkundiger Anleitung von Rallyepiloten selbst hinter dem Lenkrad eines der besonders auf Schotterstecken allseits beliebteren Rallyeschnuppervolvos platznehmen.



Zuerst gab es für die zahlreichen NO Roadrunning Teilnehmer/innen von Projektgründer Georg Gschwandner eine kleinen Vortrag über die notwendigen Sicherheitsausrüstungen der Fahrzeuge, wie zum Beispiel Überrollkäfig, Mehrpunktgurte etc.



Danach wurden die Teilnehmer von Easy Drivers Fahrschullehrer und Rallyefahrer Tobias Reischer und Rallyekollegen Andreas Hubmer mit den Rallyevolvos einige Runden um den Schotterrundkurs chauffiert, wobei das Tempo immer mehr gesteigert wurde und der Grenzbereichen den begeisterten NO Roadrunning Kunden auf legale Art und Weise vor Augen geführt werden konnte.



Anschließend wurden die Kunden hinter dem Lenkrad von Helfern des Rallyeclubs MCL 68 mit dem richtigen Anlegen eines Sechspunktgurts und dementsprechender Sitzeinstellung vertraut gemacht, um dann selbst „Rallyeluft“ auf dem Rundkurs zu schnuppern.

Nach jeweils acht Runden ging es zurück an die Box, um dort völlig euphorisiert Easy Drivers Fahrlehrerin Sylvia Zabel im Interview die gewonnen Eindrücke zu schilden und sich für die nächste Runden bereit zu machen.



Neben dem praktischen Teil, stellten sich international erfahrene Rallyefahrer des MCL 68 den jungen Leuten für Gespräche und Fragen zu Verfügung.



Gemeinsam mit dem MCL 68 übernahm das Fahrschullehrer/innen Team von Easy Drivers Berndorf / Bad Vöslau vor Ort auch die Verpflegung und nach dem der praktische Teil gegen 16:30 Uhr beendet war, saßen viele der jungen Leute voller neuer Eindrücke bis lange nach Mitternacht noch mit den Rallyefahrern des MCL 68 zusammen und erfuhren viel über das Rallyeleben von Kirchschlag über San Remo bis Athen.



Easy Drivers Berndorf / Bad Vöslau Inhaber und NO Roadruning Projektgründer Georg Gschwandner resümiert naturgemäß zufriedenstellend: „Die Symbiose des Sommerfest des MCL 68 und des Volvo Rallyeschnuppertag mit der Aktion NO Roadrunning für junge motorsportaffine Menschen, ihr Hobby legal auszuüben und unter fachkundiger Anleitung den Grenzbereich ohne Gefahr der Illegalität auszuleben war großartig!"



Es war jedenfalls eine win win Situation und eine gute Eigenwerbung für das Projekt und den ältesten aktiven Rallyeclub Österreich, welcher sich gerne neuer junger Mitglieder annimmt. Zusammenfassend einfach ein toller Tag unter Gleichgesinnten.



Ein großes Danke auch an Advancis Austria, welche die Kosten der Strecke übernommen und somit auch das Easy Drivers NO Roadruning Projekt finanziell unterstützt hat.