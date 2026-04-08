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MRC, Lavanttal Rallye: Vorschau
Foto: Photofelzi

MRC, Lavanttal Rallye: Vorschau | 08.04.2026

Mitropa Rally Cup im Lavanttal

24 Teams des Mitropa Rally Cup (MRC) kämpfen beim zweiten Wertungslauf des Mitropa Rally Cup 2026 um die Punkte. Die Teilnehmer aus 5 Nationen fahren auf 14 Sonderprüfungen mit 149 Kilometern Länge um den Sieg in den Wertungsgruppen. Rund um Wolfsberg warten selektive Sonderprüfungen auf die Teams und Zuschauer

Mit der traditionsreichen 48. Laser Hero Lavanttal-Rallye powered by Dohr Wolfsberg / SG Toolbox in Kärnten (09.-11.04.26) geht der Mitropa Rally Cup (MRC) in seine diesjährige zweite Wertungsrunde. Insgesamt haben für diese Rallye 76 Teams ihre Nennung zur Teilnahme an Österreichs wohl ältester Veranstaltung im Rallyesport abgegeben. 24 Mannschaften stellt der Mitropa Rally Cup mit seinen eingeschriebenen Teams aus fünf Nationen – dabei sind Italien, Ungarn und Österreich jeweils mit 6 Teams vertreten, Deutschland mit 5 und die Schweiz sind mit einem Team vertreten.

In der Wertung für Fahrzeuge nach dem aktuellen FIA-Reglement starten 11 Teilnehmer, angeführt vom nach dem ersten Lauf führenden Hermann Gaßner Sr. mit Copilotin Natascha Vrga (DEU/AUT) auf einem Hyundai i20 Rally2 (Startnummer 10). Es folgt mit Startnummer 11 die österreichische Besatzung Roland Stengg/Rebeka Kobalauf im Renault Clio Rally3. Erstmalig in diesem Jahr am Start das Team Manuel Kößler/Benedikt Hofmann (DEU), die im Hyundai i20 Rally2 mit Startnummer 12 auf die Punktejagd für die diesjährigen Meisterschaftswertung.

In der MRC-Wertung für historische Fahrzeuge nach FIA Anh. K werden 8 Teams ins Rennen gehen. Mit dem Italiener Rino Muradore und seiner Beifahrerin Cristina Delbello bringt wie gewohnt seinen Ford Escort RS 2000 MKII an den Start. Der Tiroler Alois Nothdurfter mit Beifahrer Manfred Cerny im Ford Sierra RS Cosworth und das einheimische Team Jörg Schieder/Marcel Baumgartner komplettieren im BMW E28 528i die ersten 3 Starter in dieser Wertungsgruppe.

Florian Auer/Elke Irlacher (DEU) gehen wieder mit dem Mitsubishi Lancer Evo VIII auf Punktejagd in der internen Club Championship. Insgesamt 5 eingeschriebene Teams nehmen in der Kategorie für nicht homologierte Fahrzeuge die Wertungsprüfungen unter die Räder.
Bei diesem Lauf, der auch zur Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft zählt, gehen die Teilnehmer am Freitag um 15.17 Uhr an den Start. Auf insgesamt 14 Sonderprüfungen werden auf 149 gezeiteten Kilometern die Sieger ermittelt. Zieleinlauf ist am Samstag um 17.56 Uhr an der Eventhalle in St. Stefan bei Wolfsberg.

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