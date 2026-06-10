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MRC, Rally Mecsek: Vorschau
Foto: Photofelzi

MRC, Rally Mecsek: Vorschau | 10.06.2026

Mitropa Rally Cup gastiert in Ungarn 

Bei der 59. Mecsek Rallye (11.-13.06.26) in Ungarn geht der Mitropa Rally Cup in seine 5. Runde der diesjährigen Meisterschaft.

Die Rallye findet rund um die Stadt Pécs mit 485 Kilometern auf Asphalt statt. Die Teams fahren dabei auf 11 Sonderprüfungen über insgesamt 123 gezeitete Kilometer ihre Sieger aus.

Die 10 Mitropa Rally Cup Teams aus 3 Nationen starten am Freitag, den 13.6. um 14.50 Uhr in Pécs. Auf der Zielrampe werden die Teams aus Ungarn, Deutschland und Italien am Samstag ab ca. 17.30 Uhr erwartet.

Neben der Wertung zum Mitropa Rally Cup zählt die Veranstaltungen ebenfalls unter anderem zur nationalen ungarischen Rallyemeisterschaft und der FIA Central European Zone Championship.

Der Mitropa Rally Cup ist eine der ältesten Rallyeserien Europas. Sie wurde im Jahre 1965 gegründet. Die Serie ist eine von der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) anerkannte Meisterschaft. Teilnehmer können sich in die Kategorien FIA homologierten Fahrzeuge und historische Fahrzeuge nach FIA Anhang K einschreiben.

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