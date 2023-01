Manuel Wurm: Saisonvorschau 2023

Nach dem gelungenen Auftritt im Rahmen der Jännerrallye haben Manuel Wurm und sein Hauptsponsor Fuchs ein attraktives Paket für die bevorstehende Saison 2023 geschnürt. Der Oberösterreicher wird 2023 gemeinsam mit seinem guten Freund und Beifahrer Stefan Hackl einen in den Fuchs-Farben Rot-Blau-Weiß gehaltenen Peugeot 208 rally4 pilotieren, das Outfit kommt von der bekannten Design-Schmiede Hothess Style - eingesetzt wird der schnittige Bolide von Waldherr Motor Sport (WMS).



Manuel Wurm setzt beim Einsatzteam also auf die Erfahrung von Luca Waldherr - der Sohn des legendären Andreas Waldherr hat sich in Windeseile zum Teambesitzer emporgearbeitet - schon im Vorjahr konnten Manuel und Stefan Team und Auto kennenlernen: „Wir sind mit dem Peugeot im Vorjahr bei der Herbstrallye gefahren - nachdem wir davor mit einem seriennahen Fahrzeug unterwegs waren, war das unser erster Einsatz in einem echten Rennauto. Ein rally4-Fahrzeug ist ja die Vorstufe zur höchsten nationalen Kategorie rally2, in der wir ja bei der Jännerrallye am Start waren. Ich sehe das bevorstehende Lernjahr auch als Vorbereitung auf mögliche rally2-Einsätze.“



„Waldherr-Knowhow nützen“



Für seine erste volle Rallyesaison hat sich Manuel Wurm ganz bewusst für ein rally4-Fahrzeug entschieden: „Wir wollen heuer ein Lernjahr absolvieren und möglichst viele Kilometer abspulen - der Peugeot 208 rally4 ist ja bereits ein reinrassiges Rennfahrzeug mit sequentiellem Getriebe.“



Der größte Unterschied besteht im Vorderradantrieb (2WD) - Teamchef Luca Waldherr verfügt auf diesem Gebiet als ORM 2WD-Staatsmeister 2018 über große Erfahrungswerte. Manuel nickt: „Das kommt uns natürlich zugute - und wir werden uns heuer sehr intensiv auf die Rallyes vorbereiten und jeweils davor das Auto testen, und zwar ausnahmslos.“



„Kompakte Rallyes in ARC & AARC“



Auch in der Frage der Meisterschaft hat sich Manuel Wurm bereits konkret entschieden: „Wir fahren heuer in der Austrian Rallye Challenge (ARC) und auch im Alpe Adria Rally Cup (AARC). Das hat auch mit dem Zeitaufwand im Vorfeld einer Rallye zu tun - in der Staatsmeisterschaft musst du dir mehr Tage freihalten und da ich selbständig tätig bin, kommt mir das kompakte Format der ARC- und AARC-Rallyes klar zugute. Im Alpe Adria Rally Cup werden wir dafür auch ein paar Läufe im Ausland absolvieren können, was den Lernfaktor dieser Saison zusätzlich erhöht.“



„Gibt keinen Erwartungsdruck“



Was Manuel Wurm besonders wichtig ist: „Ich bin wirklich froh, dass mir mein Sponsor und Partner Fuchs es ermöglicht, dass ich langfristig planen kann. Natürlich wollen wir auch in unserem Lernjahr in der 2WD vorne mitfahren, das ist ganz klar das Ziel - doch es gibt keinen Erwartungsdruck.“



Entspannt fügt Manuel hinzu: „Wir können uns Schritt für Schritt in die Materie einarbeiten und wir wollen dabei unsere schon jetzt zahlreich vorhandenen Fans medial-emotional mit auf die Reise nehmen. Wir freuen uns nun auf den Auftakt zur Austrian Rallye Challenge - in rund fünf Wochen geht es los mit der Blaufränkischland-Rallye im Burgenland.“



Peugeot 208 rally 4 - technische Daten



Leistung: ca. 153 kW / 208 PS

Drehmoment: ca. 290 Nm

Gewicht: ca. 1080 kg

Getriebe: 5-Gang sequentiell

Räder: 17“ Asphalt, 15“ Schotter

Fahrwerk: Öhlins – wahlweise Asphalt oder Schotter



Austrian Rallye Challenge (ARC) 2023



03.-04. März ARC Blaufränkischland-Rallye (Neckenmarkt/B)

28.-29. April Rallye Vipavska Dolina (Ajdovscina/SLO)

12. August Perger Mühlsteinrallye (Perg/OÖ)

16.-17. September OBM Bucklige Welt Rallye (Aspang/NÖ)

20.-21. Oktober Herbstrallye (Dobersberg/NÖ)



Alpe Adria Rally Cup (AARC) 2023



31.März-1. April Quattro River Rally (CRO)

28.-29. April Rallye Vipavska Dolina (Ajdovscina/SLO)

16.-17. Juni Rally Ina Delta (CRO)

1.-2.Juli Rally Zelezniki (SLO)

5.-6. August Rally Citta di Scorze (ITA)

12. August Perger Mühlsteinrallye (Perg/OÖ)

2.-3. September Rally Piancavalo (ITA)*?8.-9. September Rally Kumrovec (CRO)**

20.-21. Oktober Herbstrallye (Dobersberg/NÖ)?(*)Joker-Rallye 1 statt der Kumrovec-Rallye

(**) Joker-Rallye 2 statt der Rally Piancavalo