Marcel Neulinger & Jürgen Heigl

„Leider hatten wir heute Morgen auf der SP2 einen Unfall. Jürgen und ich sind im Krankenhaus und werden gut versorgt. Danke für eure vielen Nachrichten und dass ihr an uns denkt.“ - eine wahrlich erlösende Social Media-Nachricht von Marcel Neulinger angesichts der Heftigkeit dieses Unfalls auf der zweiten Sonderprüfung der ERC Rallye Polen.



Ein auf Social Media kursierendes Video zeigt, wie Neulinger/Heigl mit hoher Geschwindigkeit quasi ungebremst gegen einen Baum oder einen Holzstoß geprallt sind und sich der Lancia in der Folge einige Male um die eigene Achse drehte. Besorgnis lösten auch auf Social Media geteilte Fotos aus, welche das Fahrzeug nach den Berge-Arbeiten der Feuerwehr zeigten. Hier wurde der komplette Oberbau entfernt - was routinemäßig getan wird, wenn die Gefahr von Wirbelverletzungen bestehen könnte. Berichten zufolge wurde Marcel Neulinger per Hubschrauber ins Spital gebracht. Auch aus diesem Grund war die Nachricht von Marcel eine willkommene erste Entwarnung.



Ein Update dieses Artikels folgt, sobald es offizielle Infos über den genaueren Gesundheitszustand von Marcel und Jürgen gibt.