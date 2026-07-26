Marcel Neulinger & Jürgen Heigl

„Leider hatten wir heute Morgen auf der SP2 einen Unfall. Jürgen und ich sind im Krankenhaus und werden gut versorgt. Danke für eure vielen Nachrichten und dass ihr an uns denkt.“ - eine wahrlich erlösende Social Media-Nachricht von Marcel Neulinger angesichts der Heftigkeit dieses Unfalls auf der zweiten Sonderprüfung der ERC Rallye Polen.



Ein auf Social Media kursierendes Video zeigt, wie Neulinger/Heigl mit hoher Geschwindigkeit quasi ungebremst gegen einen Baum oder einen Holzstoß geprallt sind und sich der Lancia in der Folge einige Male um die eigene Achse drehte. Besorgnis lösten auch auf Social Media geteilte Fotos aus, welche das Fahrzeug nach den Berge-Arbeiten der Feuerwehr zeigten. Hier wurde der komplette Oberbau entfernt - was routinemäßig getan wird, wenn die Gefahr von Wirbelverletzungen bestehen könnte. Berichten zufolge wurde Marcel Neulinger per Hubschrauber ins Spital gebracht. Auch aus diesem Grund war die Nachricht von Marcel eine willkommene erste Entwarnung.



WICHTIGES UPDATE: Doch leider stellte sich heraus, dass das Social Media Posting auf Marcel Neulingers Profil er weder geschrieben noch beauftragt hat - vielmehr dürfte eine der mit Marcels Social Media betrauten Personen aus Optimismus oder Fehlkommunikation heraus dieses Posting (liegt der Redaktion vor) gestaltet und gepostet haben. Mittlerweile wurde es kommentarlos gelöscht.



Zudem gibt es einen Kommentar von Co-Pilot Jürgen Heigl, wonach Marcel „nicht in der Lage sei, sich selbst zu melden“. Gegenüber motorline.cc bestätigte Heigl die Echtheit dieses Kommentars und erklärte: „Von Entwarnung kann man nicht sprechen…“



Wir sind ob dieser Lage bestürzt und hoffen weiter das Beste. Doch wir müssen uns auf Inhalte offizieller Social Media Profile von Piloten verlassen können - wir entschuldigen uns dennoch, falls mit unserem Artikel Menschen irregeführt wurden.



Ein weiteres Update erfolgt, wenn wir aus offizieller Quelle weitere Infos erhalten. Wir wollen die Familie Neulinger in diesen schweren Stunden nicht mit Anfragen belasten, stehen in Kontakt mit Copilot Jürgen Heigl und warten auf hoffentlich gute Nachrichten.