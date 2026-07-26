RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
Marcel Neulinger & Jürgen Heigl
Foto: Harald Illmer

Marcel Neulinger & Jürgen Heigl | 25.07.2026

Update zu: „Erste Entwarnung“…

Leider stellte sich heraus, dass ein auf Marcel Neulingers Social Media Profil veröffentlichtes Statement nicht von ihm ist - von einer Entwarnung könne man nicht sprechen, erklärte Copilot Jürgen Heigl…

Noir Trawniczek

„Leider hatten wir heute Morgen auf der SP2 einen Unfall. Jürgen und ich sind im Krankenhaus und werden gut versorgt. Danke für eure vielen Nachrichten und dass ihr an uns denkt.“ - eine wahrlich erlösende Social Media-Nachricht von Marcel Neulinger angesichts der Heftigkeit dieses Unfalls auf der zweiten Sonderprüfung der ERC Rallye Polen.

Ein auf Social Media kursierendes Video zeigt, wie Neulinger/Heigl mit hoher Geschwindigkeit quasi ungebremst gegen einen Baum oder einen Holzstoß geprallt sind und sich der Lancia in der Folge einige Male um die eigene Achse drehte. Besorgnis lösten auch auf Social Media geteilte Fotos aus, welche das Fahrzeug nach den Berge-Arbeiten der Feuerwehr zeigten. Hier wurde der komplette Oberbau entfernt - was routinemäßig getan wird, wenn die Gefahr von Wirbelverletzungen bestehen könnte. Berichten zufolge wurde Marcel Neulinger per Hubschrauber ins Spital gebracht. Auch aus diesem Grund war die Nachricht von Marcel eine willkommene erste Entwarnung.

WICHTIGES UPDATE: Doch leider stellte sich heraus, dass das Social Media Posting auf Marcel Neulingers Profil er weder geschrieben noch beauftragt hat - vielmehr dürfte eine der mit Marcels Social Media betrauten Personen aus Optimismus oder Fehlkommunikation heraus dieses Posting (liegt der Redaktion vor) gestaltet und gepostet haben. Mittlerweile wurde es kommentarlos gelöscht.

Zudem gibt es einen Kommentar von Co-Pilot Jürgen Heigl, wonach Marcel „nicht in der Lage sei, sich selbst zu melden“. Gegenüber motorline.cc bestätigte Heigl die Echtheit dieses Kommentars und erklärte: „Von Entwarnung kann man nicht sprechen…“

Wir sind ob dieser Lage bestürzt und hoffen weiter das Beste. Doch wir müssen uns auf Inhalte offizieller Social Media Profile von Piloten verlassen können - wir entschuldigen uns dennoch, falls mit unserem Artikel Menschen irregeführt wurden.

Ein weiteres Update erfolgt, wenn wir aus offizieller Quelle weitere Infos erhalten. Wir wollen die Familie Neulinger in diesen schweren Stunden nicht mit Anfragen belasten, stehen in Kontakt mit Copilot Jürgen Heigl und warten auf hoffentlich gute Nachrichten.

Ähnliche Themen:

ARC, ET König Rallye: Bericht Neulinger

Marcel Neulinger triumphiert auch in Judenburg!

Marcel Neulinger setzte seine beeindruckende Siegesserie bei der ET KÖNIG Judenburg Rallye 2026 fort und holte den vierten Saisonsieg in der Steiermark!

ARC, ET König Rallye: Vorschau Neulinger

Marcel Neulinger jagt vierten Saisonsieg

Nach dem dem erfolgreichen Debüt in der Junior-Rallye-Europameisterschaft peilt Marcel Neulinger beim vierten Lauf zur TEC7 ORM in der Steiermark den vierten Saisonsieg an!

ERC, Skandinavien: Bericht

Beide Youngsters mit Podestpotential

Bei der Skandinavien Rallye konnten Maximilian Lichtenegger in der ERC3 und auch ERC4-Debütant Marcel Neulinger in ihren Kategorien mit Top3-Zeiten künftiges Podestpotential andeuten. Die Rallye gewann der Finne Heikkilä vor Martins Sesks.

ERC4/JERC, Skandinavien: Vorschau Neulinger

Start in das Abenteuer Junior ERC

Mit der Royal Rally of Scandinavia startet die Junioren Rallye-Europameisterschaft von 22. bis 24. Mai in Schweden in die Saison 2026. Mit dabei: Doppelstaatsmeister Marcel Neulinger!

News aus anderen Motorline-Channels:

Rot und Spiele für viele

Skoda Octavia Combi im Test

Nur Vernunft allein kanns ja auch nicht sein. Als Sportline mit MHD-Benziner zeigt dieser Škoda Octavia, dass Fahrspaß ohne schlechtes Gewissen in eine nüchterne Fahrzeugklasse passt.

Klassische Formen vergehen nicht – das iCaur-Motto

iCaur kommt Anfang 2027 nach Österreich

Der V27 mit Range Extender wird als erstes Modell der neuen Marke im ersten Quartal zu uns kommen. Wie man iCaur ausspricht und was die Preisvorstellungen sind.

Die oberen 10.000 Burger

Helden auf Rädern: Opel Senator

Nach rückläufigen Verkäufen wollte Opel unbedingt wieder zurück in die Klasse der gehobenen Limousinen. Der Senator sollte das richten. Und ohne Rotstift wäre ihm das auch fast gelungen.

Vorstellung Honda WN7

Honda zeigt erstes Elektromotorrad

Im November 2024 war auf der EICMA noch das EV Fun Concept zu sehen. Daraus schält sich nun die WN7, die bereits Anfang 2026 ausgeliefert werden soll.

Weitere Artikel:

EHRC/ORM/ARC, Weiz: Rallye Radio

Rallye Radio Weiz: Einstiegszeiten & Links

Das Rallye Radio Weiz bringt wieder die Stimmen der Piloten aus der Regrouping-Zone - alle Einstiegszeiten und die Links für Live und zum Nachhören.

Rallye Weiz: Bericht TEC7 HRM

Wagner kämpft um EHRC-Sieg & wird vorzeitig Staatsmeister!

In der nationalen Historischen Staatsmeisterschaft bzw. HRM Classics sind prinzipiell alle Teilnehmer der FIA EHRC (mit den Superstars Jari-Matti Latvala und Francois Delecour) punkteberechtigt. Die einheimischen historischen Piloten tragen prominente Namen und sind auch in der EHRC vertreten durch den fünffachen Europameister Karl Wagner..

Rallye Weiz: Bericht Opel GSE Cup

Opel Mokka GSE mischt die Allrad-Konkurrenz auf!

Timo Schulz gewinnt den dritten Lauf zum ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 in Weiz. Mit Rang zwei knöpft der Franzose Tom Dufour dem Waliser Ioan Lloyd die Tabellenspitze ab. Erstmals bestreiten die Elektro-Renner die komplette Rallye-Distanz und fahren in der Gesamtwertung in die Top-15.

ARC, Rallye Weiz: Bericht Neulinger

Fünfter Sieg in Folge – Titelverteidigung fixiert!

Marcel Neulinger / Jakob Ruhsam triumphierten auch bei der Rallye Weiz und sicherten sich mit dem fünften Saisonsieg in Folge vorzeitig den Titel in der TEC7 ORM3 und der RP-TOOLS Junioren Rallye Staatsmeisterschaft 2026!

ARC, Mühlstein Rallye: Vor Nennschluss

Mühlstein Rallye vor Nennschluss: Noch ein Sponsor an Bord!

Mit der Firma Baumentor hat die SG Toolbox Mühlstein Rallye powered by Baumentor (7. & 8. August) einen weiteren Sponsor an Bord holen können. Die Nennliste der Rallye ist bereits gut gefüllt...