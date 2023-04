Die neue Varzi-Rallye in Norditalien bekommt prominenten Zuwachs: Der zweifache Rallye-Weltmeister Marcus Grönholm hat sich mit einem Subaru Impreza aus dem Jahr 2008 für die Veranstaltung eingeschrieben. Der Event lässt Gruppe-A-Fahrzeuge der Jahrgänge 1994 bis 2021 zu, weshalb einige interessante Fahrzeuge aus der WRC-Geschichte am Start erwartet werden.



Grönholm wird die Wertungsprüfungen mit seinem ehemaligen Co-Piloten Timo Rautiainen bestreiten. Gemeinsam gewannen die beiden in den Jahren 2000 und 2002 mit Peugeot den WM-Titel. Die Rallye Varzi führt über sieben Wertungsprüfungen und ist damit im Vergleich zu anderen Veranstaltungen relativ kurz.



Grönholm wird zum ersten Mal seit 2019 wieder eine Rallye bestreiten. Damals startete der Finne gemeinsam mit Rautiainen in einem Toyota Yaris WRC bei der Rallye Schweden. Trotz seines Rücktritts vom aktiven Rennsport ist Grönholm der WRC treu geblieben. Er managt den WRC2-Champion von 2022, Emil Lindholm, und den jungen Jari Huttunen. Sein Sohn Niclas Grönholm ist im Rallycross aktiv.



"Meine Priorität ist es, Spaß zu haben, das ist alles", sagt Grönholm vor seinem Start in Italien. "Ich will nicht, dass die Leute ein gutes Ergebnis von mir erwarten oder dass ich Vollgas gebe. Ich komme nicht zurück, um Weltmeister zu werden, und ich werde auch nicht wie ein Idiot fahren. Ich will einfach nur das Fahren und die Atmosphäre genießen."



Grönholm will die Fans an der Strecke "unterhalten" und mit ihnen "eine gute Zeit" haben. "Darum geht es mir", stellt der 55-Jährige klar. "Einen Subaru zu fahren, ist vielleicht ein guter Plan, weil ich mit dem Auto eine Geschichte habe, die aber nicht so groß ist. Wenn es ein Peugeot 206 WRC wäre, würde ich vielleicht denken, es wäre wieder 2002 und ich würde richtig Gas geben."



Grönholm startete 2009 bei ausgewählten Rennen in einem Subaru Impreza aus dem Jahr 2008. Dazu gehörte auch die Rallye Portugal 2009. Das Auto wurde maßgeblich vom damaligen Subaru-Testfahrer Markko Martin entwickelt. Petter Sollberg und Chris Atkinson waren in der Saison 2008 die Werksfahrer der Japaner. Die Rallye Varzi - auch Mythical Cars Rallye genannt - findet vom 25. bis 27. Mai 2023 statt.