Max McRae startet 2023 in der ERC

Max McRae ist der 18-jährige Sohn von Alister, Neffe des verstorbenen Colin und Enkel von Jimmy. Sie alle nahmen während ihrer Karriere an ERC-Veranstaltungen teil, wobei Jimmy 17 Siege und 1982 den zweiten Platz in der Gesamtwertung vor Tony Fassina einfuhr.



Die 10. Saison der Junior ERC wird über sechs Veranstaltungen ausgetragen, beginnend mit der 79. Orlen Rallye Polen vom 19. bis 21. Mai, zu der Max McRae von seiner Heimat in Westaustralien nach Europa umziehen wird.



"Die Junior ERC ist der perfekte Schritt für mich", sagte Max McRae. "In Australien zu fahren war in den letzten Jahren fantastisch, aber ich weiß, dass ich den Schritt nach Europa machen muss, und genau darum geht es in dieser Saison.



"Wenn ich mit Leuten wie Iain [Campbell, Manager der Europäischen Rallye-Meisterschaft] spreche, wird mir die mögliche Karriereentwicklung in der Junior ERC klar, und das ist es, was ich jetzt im Auge habe. Es gibt einige großartige Veranstaltungen im Kalender - Events, die eine enorme Vielfalt an Strecken bieten, von den superschnellen Prüfungen in Polen und Lettland bis zu den Asphaltveranstaltungen in Rom und Zlín. Und dann ist da natürlich noch die völlig neue Royal Rally of Scandinavia in Schweden.



McRae sammelt nicht nur Erfahrungen bei sechs Veranstaltungen, die er noch nie zuvor bestritten hat, sondern wird auch um den Preis der FIA Junior WRC Championship 2024 kämpfen, der an den Junior ERC Champion 2023 geht und die Rolle der Junior ERC bei der Entwicklung junger talentierter Fahrer für die Königsklasse des Sports weiter festigt.



"Ich muss mich bei all meinen Partnern und Sponsoren bedanken, die die Junior ERC in diesem Jahr möglich machen", sagte McRae. "Und die Chance, neue Veranstaltungen in ganz Europa kennen zu lernen, ist wirklich wichtig für mich und meine Entwicklung - aber das eigentliche Lockmittel ist der Junior WRC-Preis für die nächste Saison. Das ist definitiv mein Ziel für dieses Jahr."



ERC-Manager Iain Campbell sagte: "Die Aussichten für eine weitere tolle Junior ERC-Saison sind gut, denn es gibt viel Interesse von bestehenden Fahrern und solchen, die zum ersten Mal einen internationalen Wettbewerb ausprobieren wollen. Es ist die perfekte Plattform für Fahrer wie Max, die von der nationalen Ebene kommen und auf die Junior-WM abzielen.



"Der Name McRae ist eine der größten Ikonen im Rallyesport, daher ist es eine große Ehre für uns, dass die dritte Generation der Familie McRae in der ERC antritt. Ich bin mir sicher, dass Max in die Fußstapfen seines Vaters, seines Onkels und seines Großvaters treten und in naher Zukunft auf dem ERC-Podium stehen wird."



Die Junior ERC ist für Fahrer in Rally4- und Rally5-Fahrzeugen ausgeschrieben, die am 1. Januar 2023 nicht älter als 27 Jahre sind.



Der FIA Junior ERC Meisterschaft 2023 Kalender:

1: 79. Orlen Rallye Polen (Schotter, 19. - 21. Mai)

2: Tet Rally Liep?ja, Lettland (Schotter, 16.-18. Juni)

3: Königliche Rallye Skandinavien, Schweden (Schotter, 6. bis 8. Juli)

4: Rally di Roma Capitale, Italien (Asphalt, 28. - 30. Juli)

5: Barum Tschechische Rallye Zlín (Asphalt, 18. - 20. August)

6: Rallye Ungarn (Asphalt, 6.-8. Oktober)