Mayer: Glück im Unglück

Schwerer Unfall gestern von Daniel Mayer zum Auftakt der Rally Kumrovec in Kroatien: Der junge Niederösterreicher kam in der ersten Prüfung von der Strecke ab, und crashte mi seinem neuen Citroen C3 Rally2 einen Baum!

Der junge Niederösterreicher hatte aber wie seine Co-Pilotin Alessandra Baumann Glück im Unglück – beide blieben unverletzt!



Passiert ist es in der letzten Kurve der ersten Sonderprüfung: „Ich kann mir das alles nicht wirklich erklären. Wir waren die ganze Prüfung sehr solide unterwegs, haben ob der Tatsache, dass wir erstmals mit dem neuen Auto fuhren, nichts riskiert. Nach einer Kuppe saßen wir auf der Bodenplatte auf, das Auto war nicht mehr zu lenken, und wir krachten an einen Baum“, schildert ein am Boden zerstörter Daniel Mayer die Situation, „wir müssen jetzt einmal alle Daten auslesen und schauen, wie es dazu kommen konnte.“



Fest steht, dass der neue Citroen C3 Rally2, der erst kurz vor der Veranstaltung angekauft wurde, stark beschädigt wurde. „Auch da muss man abwarten. Mal schauen, was alles kaputt ist“, so Mayer.