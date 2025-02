Mühlberger & Co

Fünf lange Wochen dauert es noch, bis die heimische Rallyesaison mit der Rebenland Rallye (28. und 29. März 2025) ihre Fortsetzung findet. Doch einige österreichische Aktive versüßen sich die Zeit mit einem echten Abenteuer. Allen voran Roman Mühlberger und sein RM Racing Austria Team, die ein Programm bestehend aus drei Rallyes absolvieren.



Zunächst ging es in den hohen Norden, am Samstag wurde die finnische Jyväskylän Talviralli absolviert. Zwei Ford Fiesta R5 wurden eingesetzt, am Steuer waren Roman Mühlberger und Angelika Letz sowie Alexander Strobl und der deutsche Profi Andre Kachel.



Roman Mühlberger, für den es der zweite Antritt auf finnischem Schnee war, konnte gemeinsam mit Angelika Letz den guten achten Klassenrang und Gesamtrang 32 belegen. Alex Strobl/Andre Kachel belegten Platz 13 in der Klasse sowie Gesamtrang 49. In einem durchaus stark besetzten Feld - so hieß der Sieger Niklas Grönholm, der Sohn also von Marcus Grönholm…



Teamchef Mühlberger zieht ein positives Resümee: „Platz acht in der Klasse ist nicht so schlecht - wichtig ist, dass wir nichts ruiniert haben, es ist alles gut gelaufen, unsere vier Mechaniker haben uns top betreut, Angelika hat einen super Job erledigt und auch Alex Strobl hat sich gut geschlagen. Das sind schon starke Fahrer bei diesen Rallyes, die Prüfungen waren auch sehr schnell.“



Schon am 8. März steht der nächste Ausflug in den hohen Norden auf dem Programm, die finnische SM Savonlinna Ralli. Dort wird sich Roman Mühlberger auf seine Rolle als Teamchef konzentrieren, die beiden Fiesta R5 werden Alex Strobl/Andre Kachel sowie Gerald Rigler/Jürgen Heigl pilotieren.



Nach diesem Ausflug in den hohen Norden geht es für eine Gruppe an Österreichern in den Süden, zur spanischen Rally Costa Brava (13. bis 15. März). Dort werden Roman Mühlberger/Nadine Dolzer, Stefan Langthaler/Miriam Albrich, sowie Bernhard Stitz/Anna-Maria Seidl jeweils einen von RM Racing Austria eingesetzten Mitsubishi Lancer Evo VI pilotieren. Kris Rosenberger und Nicola Bleicher-Januschke zünden einen Subaru. Davor wird Rosenberger gemeinsam mit Sigi Schwarz bei der Rally Isla Mallorca (6.-8. März) mit einem Porsche 911 antreten. Österreichs Copilotin Ilka Minor wiederum begibt sich im März zu einem Test in Dubai, Anfang April steht die Baja Jordan in ihrem Kalender….