Mühlsteinrallye: Bericht ARC

Vor einer großartigen Publikumskulisse wurde am vergangenen Samstag, den 12. August mit der Perger Mühlsteinrallye der dritte Lauf zur Austrian Rallye Challenge (ARC) abgehalten. Etwas mehr als 40 in der ARC eingetragene Teams waren in dem rund 70 Teams starken Feld vertreten - in der auf Breitensport ausgerichteten Rallye-Rennserie können dank eines ausgeklügelten Punktesystems auch Piloten schwächerer und älterer Fahrzeuge aufzeigen.



So kam der 47-jährige Hobbypilot Thomas Regner (Foto unten) als Tabellenführender nach Perg - und zitterte wegen eines leichten, aber unauffindbaren und daher latenten Motorenproblems um seine Führungsposition. Der niederösterreichische Renault Clio R3-Pilot konnte sich jedoch in seiner Klasse C3 von Beginn an behaupten und lag vor der Schlussprüfung in der Gesamtwertung der ARC auf Platz zwei hinter dem regierenden ARC-Champion Gerald Bachler (Foto oben). Doch auf der letzten Prüfung ereilte Regner ein Reifenschaden: „Das hat uns etwas mehr als fünf Minuten und damit auch einige Platzierungen und Punkte gekostet.“ Konkret verlor Regner den Sieg in der ARC C3 an Michael Kogler im umweltfreundlichen VW Scirocco HVO100 - in der Gesamt-ARC rutschte Regner ab auf Platz acht. So konnrte er zwar die Führung in der ARC-Tabelle hinüberretten (77 Punkte), doch Gerald Bachler rückte mit 72 Zählern gefährlich nahe an Regner heran.



Bachler mit überlegenem ARC-Sieg



Bachler, der im Vorjahr die ARC für sich entscheiden konnte, hat eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass heuer eine Titelverteidigung möglich wird: „Ich habe gedacht, dass es wie im Vorjahr ein Streichresultat gibt und bin daher die Rally Vipavska Dolina nicht gefahren. Erst später habe ich bemerkt, dass es in dieser Saison keine Streichresultate gibt. So habe ich eine Titelverteidigung abgehakt - bis ich mit dem Bamminger Team über einen Einsatz in dessen Subaru Impreza M1 gesprochen habe.“ Mit dem M1-Subaru, mit dem schon Jungtalente wie Michael Lengauer aufzeigen konnten, kam Bachler auf Anhieb gut zurecht, da er schon bei seinem Einstieg 2016 mit einem M1-Subaru gefahren ist. Bei der Mühlsteinrallye lieferte Bachler in seiner Klasse C1 ein Bestzeitenfeuerwerk und konnte so einen überlegenen Klassensieg feiern und die Maximalpunkteanzahl von 36 abstauben. Bachler sorgt somit für Spannung im ARC-Titelfight: „Wir sind wieder im Rennen! Und ich werde auch die beiden ausstehenden Läufe mit dem Bamminger Subaru fahren - mein Ziel ist nun ganz klar die Titelverteidigung.“

Allerdings lauern dahinter noch weitere Fahrer im Fight um den ARC-Titel. Der junge Sebastian Mayer etwa konnte in seinem FS Motorsport Mitsubishi mit Platz zwei hinter Bachler 27 Punkte an Land ziehen und liegt nun mit 54 Zählern in der ARC gesamt auf Platz drei, gefolgt von Michael Kogler mit 52 Punkten.



Daniel Mayer führt in der Trophy-Tabelle



In der Austrian Rallye Trophy (ART) für modernere Fahrzeuge feierte Christoph Zellhofer bei seiner zweiten Ausfahrt mit einem Ford Fiesta Rally2 den Sieg - in seiner Klasse T1 belegten sein ZM Racing-Teamkollege Martin Fischerlehner sowie Daniel Mayer im Peugeot 208 T16 Rally2 die Plätze zwei und drei. In der Klasse T2 hieß der Sieger Manuel Wurm. In der ART-Tabelle führt Daniel Mayer mit 48 Punkten vor Manuel Wurm (37) und Raimund Baumschlager (36).



In der ARCP für Produktionswägen beherrschte Florian Auer das Geschehen nach Belieben und feierte mehr als eine Minute vor Reinhard Frühwald sowie rund zehn Minuten vor Eugen Friedl den Sieg. In der Tabelle führt Auer klar mit 63 Punkten vor Friedl mit 32 Zählern.



Sekundenkampf bei den Historischen



Bei den Historischen, in der ARCH tobte die gesamte Rallye über ein spannender Sekundenkampf zwischen Patrik/Vera Gaubinger im Audi quattro Gr.4 und Gert Göberndorfer (Copilot Mario Koller) im Opel Ascona B. Am Ende hatte Gaubinger um 6,7 Sekunden die Nase vorne, er siegte zudem in der Klasse H2. Die Tabellenführung der ARCH hält jedoch Gerhard Fragner (Mazda 323 BG 4WD/Co Stefanie Stütz) nach seinem zweiten Platz in der Klasse H2 mit 37 Punkten vor Göberndorfer mit 21 sowie Gaubinger mit 20 Zählern.



Spannender Showdown im Herbst



Mit seinem fünften Gesamtrang konnte sich Daniel Mayer den Sieg in der Juniorenwertung der Challenge sichern - in der Tabelle der J1 führt Mayer nun bereits mit 22 Punkten Vorsprung auf Daniel Frühwirth, weitere vier Punkte dahinter rangiert Sebastian Mayer auf Rang drei. In der Beifahrerwertung der ARC-Junioren führt Christian Gimpl, der Copilot von Raphael Dirnberger zwei Punkte vor Lukas Martinelli, dem Co von dessen Bruder Lukas Dirnberger.



Die Austrian Rallye Challenge freut sich auf einen spannenden Showdown mit noch zwei ausstehenden Läufen: Am 16. und 17. September steigt die Premiere der OBM Bucklige Welt Rallye, die auch zur Österreichsichen Rallye Staatsmeisterschaft (ORM) gezählt wird. Am 20. und 21. Oktober schließlich steigt das große Saisonfinale mit der Herbstrallye Dobersberg.