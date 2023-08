Mühlsteinrallye: Bericht Mayer

Ende gut, alles gut – Daniel Mayer gewann heute bei der Mühlstein-Rallye im Raum Perg mit seiner Co-Pilotin Alessandra Baumann (D) auf seinem Peugeot 208 T16 R5 die Alpe Adria Trophy-Wertung, und hält damit die Meisterschaft offen. In der Gesamtwertung erreichte der Gießhübler Rang fünf – und das trotz erneuter technischer Probleme gleich zu Beginn ...



... diesmal war es die Benzinpumpe, die frühzeitig ihren Geist aufgab. Fazit: Mayer verlor in SP1 über eine Minute, fand sich im Gesamtklassement auf P45 wieder. Doch mit etwas Glück schaffte er es zum ersten Service-Punkt, wo die Pumpe getauscht wurde. Ab da startete Daniel eine Aufholjagd, die ihn am Ende noch bis auf Gesamtrang 5 nach vorn brachte. Weit wichtiger war aber der Sieg in der AART-Wertung. Denn damit konnte er den Rückstand auf den Gesamt-Führenden Slowenen Darko Peljhan entscheidend verringern!



Daniel Mayer: „Die Geschichte mit der Benzinpumpe hat heute früh schon sehr an meinen Nerven gezehrt. Die ersten drei SP waren zum Vergessen. Nach dem Tausch lief es dann besser, vor allem in den letzten beiden Prüfungen war ich dann voll im Fahren, das hat dann auch richtig Spaß gemacht. Schlussendlich haben wir mit dem AART-Sieg genau das erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Damit lebt die Chance auf den Gewinn der Meisterschaft. Und diese Tatsache stimmt mich jetzt sehr zufrieden.“



Weiter geht es für Daniel Mayer am 8./9. September in Kroatien, wo im Norden an der Grenze zu Slowenien die „Rally Kumrovec“ ausgetragen wird. Auch dort wird in Hinblick auf die Meisterschaft ein Spitzenplatz in der Alpe Adria Trophy angepeilt.