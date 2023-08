Mühlsteinrallye: Vorschau FS Motorsport

Für Jungtalent Sebastian Satzinger platzten die Träume vom Start bei der Mühlsteinrallye, als er sich am Dienstag einen Finger abtrennte - noch vor seiner (gut verlaufenen) Not-Operation hat er seinem Kollegen Sebastian Mayer telefonisch angeboten, statt ihm diese Rallye zu fahren. Das FS Motorsport Team wünscht Sebastian Satzinger eine gute und rasche Genesung.



#28 Simon Seiberl/Florian Haderer (Ford Fiesta ST 1.6 M1)



„Bei der Rallye Weiz konnten wir den Sieg bei den ORM Junioren feiern - da hatten wir uns für zwei Rallyes ein Rennfahrwerk ausgeliehen von Silberbauer, der Unterschied ist natürlich extrem. Bei der Mühlsteinrallye fahren wir wieder mit dem Serienfahrwerk. Es sind die ORM-Junioren komplett vertreten mit Luca Pröglhöf und den Brüdern Dirnberger - es wird sicher spannend. Da ich bereits bei der Jännerrallye mit FS Motorsport zusammengearbeitet habe und es da perfekt lief, habe ich mich wieder für FS Motorsprt als Einsatzteam entschieden.“



#50 Sebastian Mayer/Julian Wittinghofer (Mitsubishi Lancer Evo V)



„Ich bin wegen einer Verletzung von Sebastian Satzinger kurzfristig zu diesem Einsatz gekommen - er hat mich gefragt, ob ich die Rallye mit seinem Beifahrer Julian Wittinghofer fahren möchte. Ich freue mich natürlich auf die Rallye. Am Donnerstag haben wir noch einen Test - da wird auch Julian dabei sein. Voriges Jahr bin ich bei der Mühlsteinrallye technisch ausgefallen. Heuer möchte ich einfach Spaß haben und ins Ziel kommen.“



#51 Martin Bachl/Sandra Aichberger (Mitsubishi Lancer Evo V)



„Wir sind heuer noch gar nicht in Österreich gestartet. Wir sind in Deutschland die Osterrallye und einige Rallyesprints gefahren und vor rund einem Monat konnten wir bei einem Rallyesprint sogar den vierten Gesamtrang bei 47 Teilnehmern einfahren. Wir haben ja das Auto komplett neu aufgebaut und somit sind fast alle Bauteile neu, das sollte also gut funktionieren. Ich wohne ja in Neumarkt im Mühlkreis, daher ist es eine Heimrallye und es kennen uns auch viele hier - daher müssen wir schon kräftig aufs Gaspedal steigen. In der Klasse ist ein Top 3 -Platz schwierig aber einen vierten Klassenrang würden wir gerne einfahren, gesamt wären wir mit einem Platz zwischen 20 und 25 zufrieden. Ich bin die Mühlsteinrallye jetzt bereits vier bis fünf Mal gefahren - wir werden uns wieder schrittweise an das Limit herantasten und dann geben wir alles.“



#54 Stefan Kaar/Kathrin Redlingshofer-Milev (Mitsubishi Lancer Evo VI)



„Bei der Rallye W4 sind wir abgeflogen - wir haben das dann stundenlang analysiert, doch wir wissen bis heute nicht, warum das passiert ist. Jetzt wollen wir bei unserer Heimrallye ins Ziel kommen. Wir werden in gefährlichen Passagen den Speed herausnehmen.“



#58 Bernhard Haider/Reinhard Steinacher (BMW M3)



„Ich bin jetzt zehn Monate nicht gefahren, wir hatten zuletzt zweimal einen Kabelbruch - dann haben wir bei FS Motorsport das Auto neu verkabeln lassen und daher haben wir beschlossen, dass FS Motorsport auch unser Einsatzteam sein soll. Wir sind ja fast nur Vorausauto-Einsätze gefahren, doch die Platzierung ist uns auch nicht wichtig. Für mich ist der BMW das besere Auto mit Heckantrieb und Saugermotor. Die Fans an den Strecken freuen sich - wir werden selbstverständlich ab und zu das Heck kommen lassen - wir fahren mehr für die Fans als gegen die Stoppuhr.“