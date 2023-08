Mühlsteinrallye: Vorschau Kogler

Am 12. August findet im Raum Perg (OÖ) erneut die Mühlsteinrallye statt. Das Startfeld lässt sich sehen-80 Rallyefahrzeuge aus In- und Ausland werden auf 7 Sonderprüfungen um den Sieg kämpfen. Mit dabei erneut der St. Pöltner Rallyepilot Michael Kogler mit Copilotin Gabi Ölsinger aus Wels, auf dem umweltfreundlichen synthetic treibstoffbetriebenen VW Scirocco, mit dem er zuletzt in Tschechien sehr erfolgreich war. Der HVO100 (Biogastreibstoff) sorgt nicht nur für saubere Umwelt, sondern ist auch sehr flott unterwegs und Kogler rechnet sich auf dieser Rallye, die sehr schnelle Prüfungen aufweist, einen Platz im vorderen Drittel aus.



Start der Rallye erfolgt um 09.00 Uhr in Perg und der MIG-Austria Pilot erhofft sich trockene und heiße Bedingungen, da dies für den zweiradangetriebenen VW von Vorteil wäre.



Es folgen heuer noch 2 weitere Rallyeeinsätze mit diesem "Umweltflüsterer" in Aspang ( Bucklige Welt) und dann bei der Herbstrallye im Waldviertel .