Mühlsteinrallye: Vorschau Mayer

Mit viel Optimismus war Daniel Mayer nach Italien gereist – am Ende blieb die Ernüchterung: Kurz vor dem Start zur SP1 fiel beim Reifen Aufwärmen sowohl die Servo, als auch das Licht aus. Der Grund: Eine defekte Lichtmaschine, die eine Teilnahme an der „Rally Citta di Scorze“ in der Nähe von Venedig unmöglich machte . . .



Daniel Mayer: „Die Enttäuschung ist natürlich sehr groß. Zum einen, weil ich mir in Italien sehr viel ausgerechnet habe, zum anderen, weil wir nicht wissen, wo der Defekt seinen Ursprung hat. Das müssen wir jetzt einmal herausfinden. Wir gehen davon aus, dass irgendwo in der Elektrik der Hund begraben liegt.“



Da die nächste Veranstaltung bereits am kommenden Wochenende wartet, wurde deshalb am heutigen Sonntag auch schon eine Sonderschicht in der Werkstatt eingelegt, um schnellstmöglich den Fehler zu finden. Fakt ist aber auch, dass eine neue Lichtmaschine benötigt wird. „Die ersten Telefonate gab es bereits. Ich hoffe, dass wir auch da schnell zum Erfolg kommen, und sie rechtzeitig geliefert wird“, so Mayer.



Mühlstein-Rallye am Samstag fix im Plan!

Sollte der Fehler gefunden, und die Lichtmaschine rechtzeitig eintreffen, ist ein Antreten bei der Mühlstein-Rallye am kommenden Samstag in Oberösterreich fix eingeplant. Denn diese Rallye – mit insgesamt sieben Sonderprüfungen mit Start und Ziel in Perg - zählt zur Alpe Adria Rallye Trophy, in der Mayer trotz des „Nullers“ in Italien als aktuell Zweiter nach wie vor Chancen auf den Gesamtsieg hat.