Mühlsteinrallye: Vorschau Wagner/Schwarz

Sie sind waschechte Oberösterreicher und somit bei der bevorstehenden Perger Mühlsteinrallye DIE Lokalmatadore schlechthin - Oberösterreichs Kult-Copilot Sigi Schwarz nickt: „Wir facheln das Rallyefieber in Oberösterreich immer wieder an - und wir bleiben ein Rallye-Bundesland. Schließlich wird im Herbst ein Teil einer Weltmeisterschaftsrallye auf oberösterreichischem Boden gefahren.“



Sein Pilot, Simon Wagner, hat in den letzten Jahren die heimische Staatsmeisterschaft mit spannenden Duellen gegen Hermann Neubauer beleben und international mit ERC-Erfolgen kräftig aufzeigen können - ob er, wenn er wie im Jahr zuvor zu Simon ins Cockpit steigt, eine Weiterentwicklung bei dem mittlerweile zweifachen Staatsmeister ausmachen kann? „Natürlich“, antwortet Sigi. „Simon wird wirklich immer besser und als Profi merkt du auch kleinere Entwicklungs-Sprünge deiner Piloten.“



Zweimal, 2019 und 2022, sind Sigi und Simon gemeinsam in Perg angetreten - jedesmal gab es den Sieg zu feiern. Wenn Sigi von den „drei S“ spricht, meint er damit „Simon, Sigi und Skoda“ - schließlich sind Simon und Sigi bei ihren Mühlstein-Siegen stets mit einem Skoda angetreten, ein Auto wie ein Uhrwerk - daher ist das geheime vierte „S“ ganz klar der Sieg...



Weil das Rallyefieber auch den Gaumen sensibilisiert, dürfen sich die Partner des Duos Wagner/Schwarz auf etwas ganz Besonderes im Servicepark freuen, wie Sigi gern verrät: „Die Mama von Simon wird wieder alle Partner mit hausgemachten Pralinen verwöhnen.“



Doch auch die Sachertorte, quasi das fünfte „S“, spielt eine Rolle. Sigi Schwarz: „Sponsorenvertreter Karl Prammer wartet bereits sehnsüchtig auf die Sachertorte, die Simon im Vorjahr höchst persönlich kredenzt hatte. Und Alex Neumüller bekam von uns im Vorjahr den Siegerpokal geschenkt - er würde sich auch gerne den diesjährigen Pokal mit nachhause nehmen.“