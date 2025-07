Michael Lengauer im Interview

Michael Lengauer konnte am Wochenende erstmals internationale ERC-Luft schnuppern. Denn die Trofeo Lancia, in der er heuer gemeinsam mit Jürgen Rausch antritt, hielt im Rahmen der Rallye Rom ihren dritten und vierten von insgesamt sechs Läufen ab, jede Etappe wurde als Tageswertung geführt. Lengauer/Rausch belegten in ihrem von E&S Motorsport eingesetzten Lancia Ypsilon HF Rally4 in der Trofeo dabei die Plätze fünf und sieben. Bei den Läufen davor gab es den Unfall bei der Targa Florio und Platz vier bei der Rally due Valli. Bei der Rallye Weiz kehrt Michael Lengauer zurück in die heimische Staatsmeisterschaft, die TEC7 ORM - im Skoda Fabia RS Rally2 von Baumschlager Rallye Racing. Im motorline.cc-Interview blicken wir zurück auf das vergangene Wochenende und wagen zudem auch einen Blick in die nahe und ferne Zukunft…



Michi, wie ist dein Resümee nach der Rallye Rom?



Ich würde sagen: Es war durchwachsen - von gut bis nicht zufrieden. Am Samstag waren wir ziemlich gut dabei in der Trofeo Lancia, da konnten wir um Bestzeiten kämpfen oder zumindest in die Nähe davon kommen. Doch auf der zweiten langen Prüfung hatten wir einen Reifenschaden, womit ein gutes Resultat für den Samstag dahin war. In der Trofeo gab es ja zwei Tageswertungen. Insgesamt war es aber eine mega Erfahrung, an einem ERC Lauf teilnehmen zu dürfen. Da war halb Europa, da waren die besten 2WD-Fahrer am Start.



In der Trofeo gibt es ja ein Reifen-Limit - wie wurde das im Rahmen der ERC4 gehandhabt?



In der Trofeo hast du normalerweise ein Limit von acht Reifen. Wir mussten in Rom aber das Reifen-Limit der ERC einhalten - und das sind insgesamt zwölf Stück für beide Etappen. Das geht sich aus - nur verprassen darf man die Reifen nicht. Aber das wurde extra so gemacht, damit in der ERC4 alle die gleichen Voraussetzungen haben.



Du hast nach der ersten Trofeo-Rallye davon gesprochen, dass man dort nicht gerade gastfreundlich sei, dass man dort nur Italienisch sprechen würde und man sich weigere, Englisch zu sprechen - hat sich das gebessert?



Am Anfang war es wirklich ungut, wenn man nichts versteht. Aber jetzt kennen wir die Leute dort schon und es hat sich gebessert. Das Drivers Briefing ist zwar immer noch auf Italienisch - aber es gibt nachher immerhin eine kleine Zusammenfassung auf Englisch. Es ist nicht so, dass uns dort keiner mag.



Der Hauptgewinn, ein Jahr im Lancia Rally4 in der ERC4 wird sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen - dass du 2026 in einem eigenen Lancia Rally4 in Österreich und/oder international antrittst, wäre wahrscheinlich seltsam oder wäre das auch eine Möglichkeit?



Seltsam würde ich es nicht finden. Aber derzeit gibt es da keine konkreten Überlegungen in diese Richtung.



Deine nächste Station ist die Rallye Weiz, der vorletzte Lauf zur TEC7 ORM. Wird die Umstellung vom Rally4 zurück auf den Rally2 schwierig?



Also ich freue mich richtig darauf, wieder nach Österreich zurückzukommen. Der Umstieg auf den Rally2 wird interessant - aber ich denke, dass wir das nach ein paar Kilometern im Griff haben werden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sich das Rally4-Fahren positiv auf meinen Fahrstil auswirkt.



Welches Ziel hast du dir für die Rallye Weiz gesteckt?



Das Ziel ist zu versuchen, vorne mitzufahren. Rein rechnerisch haben wir ja immer noch Chancen auf den Titel. Doch Simon (Wagner, Anmerkung) ist clever genug, nichts zu riskieren. Wir wollen auf jeden Fall Punkte mitnehmen, um den Vizemeistertitel abzusichern.



Vorne mitfahren, Punkte mitnehmen - mit Verlaub: Du bist ein Jännerrallye-Sieger - sollte man da nicht den Sieg wollen?



Wollen ja. Nur ob es möglich ist - das glaube ich eher nicht. Hermann (Neubauer, Anmerkung) ist immer sehr gut in Weiz gefahren, das ist sein Homeground. Und auch Simon war immer extrem schnell in Weiz. Außerdem sind dort die Sonderprüfungen schon seit vielen Jahren gleich. Ich kenne die Prüfungen nur von einem Einsatz im Bamminger-Subaru vor Jahren. Aber ein Podium wäre schon nett.



Oft werden um diese Zeit bereits die Pakete für die kommende Saison geschnürt - wie sieht es da bei dir aus? Wirst du 2026 um die Staatsmeisterschaft kämpfen? Oder gibt es gar internationale Pläne?



Aktuell kann ich da noch gar nichts vermelden - es gibt ein paar Hirngespinste, ein paar Ideen. Da hoffe ich, dass wir nach der Rallye Weiz und vor der OBM Rallye etwas sagen können. Vielleicht aber auch erst nach der OBM Rallye.



Jetzt hast du in Rom internationale ERC-Rallyeluft schnuppern können - wäre es da nicht reizvoll wie Simon Wagner in einem Rally2 in der ERC zu starten?



Natürlich wäre das super. Aber ich bin schon froh, dass ich überhaupt im Rally4 in der ERC starten durfte. Das hat mich extrem gefreut. Das war wirklich eine tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte.