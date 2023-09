Mitfahrt zu gewinnen

„Ein Happening, ein Treffen unter Freunden, bei dem die Freude am Fahren im Vordergrund steht“ - so definierte Gerwald Grössing sein Event „Redstag Rallye Extreme“, das im Juni dieses Jahres einen schönen Einstandserfolg verbuchen konnte. Für ein Nenngeld von 400 Euro können sich Fahrer aller Klassen für das „Freie Fahren“ auf den Prüfungen „Haraseben“ und „Arena“ der früheren Schneebergland-Rallye anmelden - es sind archaische, höchst selektive Schotter-Prüfungen, die in ganz Europa ein hohes Ansehen genießen...



Das Kapitel ORM-Rallye ist zwar wohl für sehr lange Zeit vom Tisch - doch der Vizestaatsmeister 2013, der auf seinem Gut in Rohr im Gebirge auch eine Motorrad-Enduro-Strecke betreibt, hat nun Gefallen gefunden an einem sporadisch abgehaltenen „Redstag Rallye Extreme“-Event. Quasi ein Treffen unter Freunden, ohne Zuschauer auf privatem Boden. Bei der Premiere durfte der Autor dieser Zeilen auf dem „heißen Sitz“ Platz nehmen. Die Reportage von den Mitfahrten mit Gerwald Grössing und Kris Rosenberger finden Sie hier.



Für das nächste „Redstag Rallye Extreme“ am 21. Oktober 2023 vergibt motorline.cc eine Mitfahrt mit Hausherr Gerwald Grössing. Der/die TeilnehmerIn muss dafür mindestens 18 Jahre alt sein, die Mitfahrt erfolgt auf eigene Gefahr, es muss dafür auch ein entsprechendes Dokument unterzeichnet werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und es ist keine Barablöse dieser Fahrt möglich.



Um in den einzigartigen Genuss einer Mitfahrt mit Gerwald Grössing über die Prüfungen „Haraseben“ und „Arena“ zu gelangen, bitten wir interessierte LeserInnen darum, in einer kurzen Mail an die Redaktion zu erklären, warum eine solche Mitfahrt für Sie/Ihn ganz besonders von Bedeutung wäre. Die originellste/beeindruckendste Agrumentation erhält den Zuschlag. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 13. September 2023 um 13.13 Uhr.



> Infos zum „Redstag Rallye Extreme“-Event



> Mail an die Redaktion