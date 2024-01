Mitropa Cup 2024

Teilnehmer können sich ab sofort wieder bei einer der älteste Rallyeserien in Europa, dem Mitropa Rally Cup, für die Saison 2024 einschreiben. In diesem Jahr stehen 9 Wertungsläufe in Österreich, Italien, Slowenien, Ungarn, Kroatien und der Schweiz auf dem Programm. Gewertet werden die besten 6 Ergebnisse, so dass für Spannung in der Meisterschaft bis zum Schluss gesorgt sein dürfte. Die Sieger werden in festlichem Rahmen am Jahresende in Bayern geehrt.



"Wir haben bereits unmittelbar nach dem Freischalten der Nennungsplattform die ersten Anmeldungen für die 2024er Saison erhalten", freut sich Norberto Droandi, Präsident des Mitropa Rally Cup. "Unsere Saison beginnt bereits Mitte März in Österreich mit der Rebenland-Rallye und schon 3 Wochen später mit der Lavanttal-Rallye. Und wir freuen uns, in diesem Jahr die Rally Elba in unserer Serie zu haben. Die Rallye auf der Insel Elba hat eine große Historie. Sie war in früheren Jahren - damals wurde noch ein Großteil der Wertungsprüfungen auf Schotter gefahren - fester Bestandteil der Rallye-Europameisterschaft, an der viele namhafte Hersteller vertreten waren."



Einschreibungen sind online unter der Adresse www.mitropa-rally-cup.com/dokumente möglich.



Der Mitropa Rally Cup ist eine der ältesten Rallyeserien Europas. Sie wurde im Jahre 1965 gegründet. Die Serie ist eine von der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) anerkannte Meisterschaft. Teilnehmer können sich in die Kategorien FIA homologierten Fahrzeuge und historische Fahrzeuge nach FIA Anhang K einschreiben.