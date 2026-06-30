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Mitropa Cup: Rally del Casentino
Foto: AmicoRally

Mitropa Cup: Rally del Casentino | 30.06.2026

Start-Ziel-Sieg für Albert von Thurn und Taxis

Albert von Thurn und Taxis und Jara Hain gewinnen die Mitropa Rally Cup Wertung bei der 46. Rally Internazionale del Casentino. Die Italiener Rino Muradore /Cristina Delbello siegen im Ford Escort RS 1800 MKII in der Wertung für historische Fahrzeuge. Die Wertung für die interne Club-Championship entscheiden die Italiener Federico Laurencich/Alberto Mlakar im Peugeot 106 Rallye für sich

Albert von Thurn und Taxis/Jara Hain siegen im Škoda Fabia RS Rally2 überlegen bei der Rally del Casentino (26.-27.6.26). Auf Platz zwei läuft die deutsch-österreichische Paarung Hermann Gaßner Sr./Natascha Vrga im Hyundai i20 R5 ein, ihnen folgen Manuel Kößler/Benedikt Hofmann im baugleichen Fahrzeugmodell auf Platz 3.

Temperaturen von rund 38 °C und einer extrem hohen Luftfeuchtigkeit verlangte den Crews in der Toskana alles ab. Bereits die gut ein Kilometer lange Auftaktprüfung am Freitagabend gewann von Thurn und Taxis mit 4 Sekunden Vorsprung vor Kößler, gefolgt von Rüdiger Dilg (DEU) mit weiteren 1,4 Sekunden Abstand.

Als die Rallye dann am Samstag um 10:30 Uhr mit der Sonderprüfung 2 über fast 7,5 km fortgesetzt wurde, blieb zunächst die Reihenfolge der ersten 3 Teams unangetastet. Dilg konnte im weiteren Verlauf seine Position allerdings nicht halten, Mangertseder im Toyota GR Yaris Rally2 übernimmt Position 3. Bei der Einfahrt zur ersten Servicepause nach der dritten Sonderprüfung, lauert jedoch Hermann Gaßner Sr., der am Morgen als 8. gestartet war, mit nur 6,5 Sekunden Rückstand auf Rang 4. Dilg verlor zwei Plätze und liegt nun 9,5 Sekunden hinter Gaßner.

Auf der folgenden 23 Kilometer langen Crocina-Prüfung fährt Gaßner hinter von Thurn und Taxis und Kößler die drittbeste Zeit. In der nächsten Sonderprüfung fängt sich Kößler einen Plattfuß ein, der ihn dreieinhalb Minuten Zeit kostet. Damit war eine Vorentscheidung gefallen.

Während Albert von Thurn und Taxis unangefochten führt, übernimmt Gaßner Platz 2 vor Mangertseder, Kößler wird auf Platz 8 zurückgeworfen. Nach einem wahren Husarenritt schafft es dieser auf der fast 30 Kilometer langen letzten Sonderprüfung sich den dritten Platz im Ziel zu sichern. Platz 4 und 5 belegen Fabian Schulze (Peugeot 208 Rally4) und Ralf Mangertseder.

In der Wertung für historische Fahrzeuge gingen zwei Teams an den Start. Der Meisterschaft-Führende in dieser Wertungskategorie, der Italiener Rino Muradore, ließ keinen Zweifel an seinem Siegeswillen aufkommen und fährt mit Copilotin Cristina Delbello im Ford Escort RS 1800 MKII einem Start-Ziel-Sieg mit über 4 Minuten Vorsprung vor seinem Landsmann Alessandro Pluz im Ford Sierra RS Cosworth auf das Podium.

Die Italiener Federico Laurencich/Alberto Mlakar (Peugeot 106 Rallye) sicherten sich Platz 1 ebenfalls mit einem Start-Ziel-Sieg in der internen Club-Championship. Nachdem bis zur Halbzeit der Präsident des Mitropa Rally Cup, Norberto Droandi, im Peugeot 106 Rallye S2 auf einem sicheren zweiten Platz 2 fuhr, kämpften die Deutschen Mirsad Gutzin und Olaf Rachner um Platz 3. Vor der letzten Sonderprüfung am Samstagabend ging Gutzin mit nur 6,9 Sekunden Vorsprung ins Finale. Rachner wollte sich noch nicht geschlagen geben, fiel dann jedoch einem Ausfall zum Opfer.

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