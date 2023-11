Mitropa-Cup: Rally du Valais

Beim Finale des diesjährigen Mitropa Rally Cup (MRC) bei der Rallye du Valais in der Schweiz (26.-28.10.2023) siegte das deutsche Team Thomas Lorenz/Tim Rauber auf ihrem Škoda Fabia R5. In der Gesamtwertung der Rallye, die über eine Streckenlänge von 625 Kilometern durch die schweizer Alpen führte, belegte das Team enen beachtenswerten 12. Gesamtrang in dieser stark besetzen Rallye, die ebenfalls ein Wertungslauf zur Schweizer Rallyemeisterschaft und der FIA European Rally Trophy war.



Auf Platz zwei in der MRC Wertung fuhren das ebenfalls aus Deutschland angereiste Team von Konstantin Keil mit Beifahrerin Stefanie Fritzensmeier auf einem Opel Corsa Rally 4 Rally4.



Insgesamt machten sich 4 Mannschaften des Mitropa Rally Cup auf den Weg in das schweizerische Martigny. Hans-Ulrich und Karin Zacher fuhren dabei auf Rang 1 der Wertung für historische Fahrzeuge. Mit ihrem Ford Escort RS 2000 MKII waren sie die einzigen Bewerber in der historischen Fahrzeugkategorie. Das Team Nicolai Göttig/Jennifer Gräfe erreichte leider das Ziel am Samstagabend nicht.



Damit stehen die Sieger des diesjährigen Mitropa Rally Cup fest. Der Gesamtsieger des diesjährigen Mitropa Rally Cup ist damit der Ungar András Hadik. Auf Platz zwei fährt der erst 19-jährige Mark Škulj aus Slowenien und auf Rang 3 folgt der Vorjahressieger Hermann Gaßner sen. aus Deutschland.



Den Mitropa Rally Historic Cup gewinnt der Italiener Paolo Lulli vor dem Ungarn Huba Mang. Rang 3 belegt der Italiener Rino Muradore.



Die interne Wertung der Mitropa Rally Cup Club Championship gewinnt wie im Vorjahr der Deutsche Martin Kainz. Es folgen die Italiener Maurizio Grigis und Federico Laurencich auf Rang 2 und 3.



MITROPA RALLY CUP 2023

Der Mitropa Rally Cup ist eine der ältesten Rallyeserien Europas. Sie wurde im Jahre 1965 gegründet. Berühmte Namen wie Sandro Munari, Franz Wittmann, „Lucky” Luigi Battistolli, Armin Schwarz, Matthias Moosleitner und Hermann Gaßner haben sich schon in die Siegerlisten der Serie eingetragen. Die Fans bezeichnen den Mitropa Rally Cup liebevoll als die „inoffizielle Rallye- Europameisterschaft für Privatfahrer”. Die Serie ist eine von der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) anerkannte Meisterschaft. Teilnehmer können sich in die Kategorien FIA homologierten Fahrzeuge und historische Fahrzeuge nach FIA Anhang K einschreiben.