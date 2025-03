Mitropa Cup: Rebenland-Rallye

Am 28.3. startet der Mitropa Rally Cup (MRC) mit der Rebenland-Rallye in der Südsteiermark in seine 60. Saison. Von den insgesamt 81 teilnehmenden Mannschaften sind 32 Teams in den Mitropa Rally Cup eingeschrieben.



In der Wertung für Fahrzeuge nach dem aktuellen FIA-Reglement starten 14 Teilnehmer, darunter auch die Sieger der Mitropa Rallye Cup Wertung bei dieser Rallye aus dem Vorjahr, Albert von Thurn und Taxis mit Copilotin Jara Hain, die mit Startnummer 6 auf einem Skoda Fabia RS Rally2 mitten in der Phalanx der Österreichischen Rallyeelite auf die Pisten gehen wird.



In der MRC-Wertung für historische Fahrzeuge nach FIA Anh. K werden 9 Teams des Mitropa Rally Cup um die Punkte kämpfen. Angeführt wird diese Wertungskategorie vom Tiroler Alfons Nothdurfter und seinem deutschen Beifahrer Walter Münch (Ford Sierra RS Cosworth), gefolgt vom starken Italiener Rino Muradore mit Copilot Alex Petrigh (Ford Escort RS2000).



In der Wertungsgruppe der internen Club Championship geht der amtierende Meister Martin Kainz mit Beifahrerin Melanie Kalinke aus Deutschland mit Startnummer 22 wieder auf Punktejagd. Insgesamt 9 eingeschriebene Teams nehmen in der Kategorie für nicht homologierte Fahrzeuge die 16 Wertungsprüfungen in den Weinbergen unter die Räder.



Bei diesem Lauf, der auch zur Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft zählt, freuen sich die Organisationsleiter Irmgard Renner und Bürgermeister Erich Plasch aus Leutschach auf den Start der Teilnehmer. Los geht’s am Freitag um 13.30 Uhr. Auf insgesamt 16 Sonderprüfungen wird auf 163 Wertungsprüfungskilometern der Sieger am Samstagabend um 19.00 Uhr im Ziel des Weinörtchens Leutschach in direkter Nähe zur slowenischen Grenze erwartet.



Der Mitropa Rally Cup ist eine der ältesten Rallyeserien Europas. Sie wurde im Jahre 1965 gegründet. Die Serie ist eine von der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) anerkannte Meisterschaft. Teilnehmer können sich in die Kategorien FIA homologierten Fahrzeuge und historische Fahrzeuge nach FIA Anhang K einschreiben.?



Mitropa Rally Cup Kalender 2025



28.-29.03.25 Rebenland-Rallye (AUT)

11.-12.04.25 LASERHERO Lavanttal-Rallye (AUT)

25.-27.04.25 Rally Pore? (HRV)

22.-24.05.25 AMTK Rally Velenje (SVN)

13.-15.06.25 Mecsek Rallye (HUN)

11.-12.07.25 Rally del Casentino (ITA)

04.-06.09.25 Rally Kumrovec (HRV)

26.-28.09.25 Rally Nova Gorica (SVN)

23.-25.10.25 Rallye du Valais (CHE)



22.11.25 Siegerehrung in Österreich



mitropa-rally-cup.com/