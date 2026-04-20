Mitropa Cup: Vorschau Rally Porec

Erst zum zweiten Mal im Meisterschaftskalender vertreten, gehen 24 Teams des Mitropa Rally Cup (MRC) bei der Rally Porec in Kroatien an den Start. Bei diesem 3. Lauf zum diesjährigen Championat kämpfen die in die eingeschriebenen Teams aus 5 Nationen um wertvolle Punkte für die diesjährige Meisterschaft.



Dabei Ist Deutschland mit 7 Teams vertreten, Italien und Ungarn jeweils mit 6 Mannschaften vertreten, Slowenien mit 4 Teams, und aus Österreich reist 1 Team an. In der Wertung der modernen Fahrzeuge nach dem FIA-Reglement gehen dabei 16 Teams an den Start, in den Wertungsgruppen für historische Fahrzeuge und der internen Club-Championship nehmen jeweils 5 bzw. 3 Teams die Jagd nach den Punkten auf.



Am Freitagabend um 20:00 Uhr beginnt die Rallye mit einer Startzeremonie in der Altstadt von Porec auf der Halbinsel Istrien. Am Samstag um 7:40 Uhr starten dann die Motoren der Rallyeboliden für die erste Etappe mit 8 Sonderprüfungen, ehe sie um 20:30 Uhr zur Übernachtungspause im Fahrerlager zurückerwartet werden. Am Sonntagmorgen beginnt die Hetzjagd nach den Bestzeiten um 9:00 Uhr. Nach 4 weiteren gezeiteten Wertungsprüfungen laufen dann die Sieger und Platzierten um 15:45 Uhr auf dem Podium ein