RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter
Suche ein- und ausblenden.
Mitropa Rally Cup: Rally Velenje
Foto: Photofelzi

Mitropa Rally Cup: Rally Velenje | 26.05.2026

Start-Ziel-Sieg für Kößler/Hofmann

Manuel Kößler/Benedikt Hofmann gewinnen in ihrem Hyundai i20 R5 die Mitropa Rally Cup (MRC) Wertung bei der 41. TIKI Rally Velenje. Die Italiener Alessandro Pulz/Stefano Ierman stehen im Ford Sierra RS Cosworth ganz oben auf dem Podium in der Wertung für historische Fahrzeuge. Die interne Club-Championship-Wertung sichern sich die Italiener Federico Laurencich/Alberto Mlakar im Peugeot 106 Rallye S2

Das deutsche Team Manuel Kößler/Benedikt Hofmann ließen in ihrem Hyundai i20 R5 von Beginn an keine Zweifel aufkommen, dass sie es im diesjährigen Mitropa Rally Cup (MRC) ernst meinen. Mit einem famosen Start-Ziel-Sieg belegt das Team auf dem Podium vor Albert von Thurn und Taxis/Jara Hain im Škoda Fabia RS Rally2 Platz1. Der Abstand von fast 4 Minuten erklärt sich allerdings mit einem Plattfuß, den sich von Thurn und Taxis auf der 7. Sonderprüfung einfuhr. Der Kampf um den dritten Platz trug sich in einem Zeitfenster von nur 3,5 Sekunden zu. Zwar hatte sich der Italiener Cristian Terpin im Peugeot 208 Rally4 schon am Freitagabend auf Rang 3 vorgefahren, aber seine Verfolger Fabian Schulze im baugleichen Fahrzeug und Hermann Gaßner Sr. im Hyundai i20 R5 blieben ihm auf den Fersen. Trotz einer verhängten Zeitstrafe der Sportkommissare blieb Terpin mit Platz 3 auf Podestkurs und verteidigte mit 2,9 Sekunden Vorsprung vor Schulze seine Platzierung. Gaßner Sr,/Natascha Vrga müssen sich mit einem hauchdünnen Rückstand von 0,6 Sekunden mit dem 5. Platz zufrieden geben. In der Meisterschaftstabelle sind Kößler und Gaßner nun nach den 4, von 10 Wertungsläufen punktgleich auf Rang 1.

Nachdem der führende in der Meisterschaft für historische Fahrzeuge, der Italien Rino Muradore mit Copilotin Cristina Delbello, im Ford Escort RS 1800 MKII auf den ersten beiden Sonderprüfungen am Freitag bereits über einem Minute Vorsprung auf seinen Landsmann Alessandro Pulz im Ford Sierra RS Cosworth herausgefahren hatten, sprang der Motor des Escorts nach der Pause partout nicht an. Nur im Rahmen der Superrallye-Regelung konnte Muradore dann am Samstag mit einer Bürde von 10 Strafminuten wieder an den Start gehen. Mit 5 von 5 möglichen Bestzeiten kam Muradore dann zwar ins Rennen zurück, aber damit kam er Pluz nicht mehr heran und musste sich im Ziel mit Rang 4 zufrieden geben. Zweiter in dieser Wertungsgruppe wurde Angelo Martinis (ITA) im Opel Corsa B GSi vor dem Ungar János Dunavölgyi (Lada Samara 21080). In der Meisterschaft führt weiterhin Rino Muradore mit 27 Punkten Vorsprung auf den Ungar Dunavölgyi.

Die Wertung in der internen Club-Championship gewinnt ein weiteres mal die italienische Paarung Federico Laurencich/Alberto Mlakar im Peugeot 106 Rallye S2. Laurencich fährt dabei mit 9 von 9 Bestzeiten einem ungefährdeten Sieg entgegen und bau seine Meisterschaftsführung weiter aus. Um Platz 2 wurde jedoch hart gekämpft. Der Ungar Gábor Hulmann im Lada VFTS liefert sich einen Fight um Sekunden, den er am Ende mit einem Vorsprung von 1,3 Sekunden vor dem Italiener Nicola Graziadei gewinnt. Die Deutschen Andreas Rink mit Copilotin Stine Schmidt fuhren zwischenzeitlich mit dem Subaru Impreza GT auf Rang 3, mussten dann aber nach Reifenschaden und Problemen an der vorderen Radaufhängung aufgeben. Den vierten Platz sicherten sich das Ehepaar Olaf und Heike Rachner (DEU) im Suzuki Swift Sport MK4.

Velenje in Slowenien liegt in einer von Wiesen und Wäldern, leicht hügeligen durchzogenen Landschaft. Die Rallyestrecken sind komplett auf Asphalt zu absolvieren. Die Sonderprüfungen über insgesamt 123 Kilometer Länge sind zum Teil sehr schnell und führen überwiegend über eher enge Straßen, so dass ein exakter Schrieb und das richtige Vorlesen der Rallye-Beifahrer eine entscheidende Rolle bei der Erzielung von Bestzeiten spielt.

Ähnliche Themen:

Mitropa Cup: Vorschau Rally Porec

24 MRC-Teams bei 27. Rally Porec

Erst zum zweiten Mal im Meisterschaftskalender vertreten, gehen 24 Teams des Mitropa Rally Cup (MRC) bei der Rally Porec in Kroatien an den Start.

Lavanttal Rallye: Mitropa Rally Cup

Stengg & Kobal gewinnen Mitropa Cup

Roland Stengg gewinnt mit Beifahrerin Rebeka Kobal (Renault Clio Rally3) die Mitropa Rally Cup Wertung. In der Gruppe der historischen Fahrzeuge siegen Alois Nothdurfter/Manfred Cerny auf ihrem Ford Sierra RS Cosworth.

Rebenland Rallye: Vorschau Mitropa Cup

Saisoneröffnung des Mitropa Rally Cup

21 Teams des Mitropa Rally Cup (MRC) kämpfen beim Saisonauftakt in der Südsteiermark um die Punkte. Die Teilnehmer aus vier Nationen fahren auf 16 Sonderprüfungen mit 166 Kilometern Länge um den Sieg in den Wertungsgruppen.

News aus anderen Motorline-Channels:

Elektro-A110 im Kommen

Alpine Werk Dieppe: Der Tradition verpflichtet

1955 gründete Jean Rédélé die Marke Alpine in Dieppe. Auch mit dem Umstieg auf die erste vollelektrische A110 bleibt die Normandie Heimat der sportlichen Französinnen.

Mondial de l’Auto Paris – News vom Autosalon

Automesse: Neue Vielfalt in Paris

Europa versus China ist nur eines der Themen auf der über drei Hallen reichenden Automesse in der französischen Hauptstadt. Vor allem bei Renault heißt es: Kleine Elektroautos sind die Zukunft, während an anderen Ständen durchaus auch dem Wachstum gefröhnt wird.

24h Nürburgring 2026 – Hintergrund

Große Galerie der Zuschauer-Rekordveranstaltung

Das 24h Rennen durch die grüne Hölle brachte vor allem einen neuen Zuschauer-Rekord. 352.000 Besucher nannte der Veranstalter. Und dies bei typischem Eifelwetter mit maximal Temperaturen um die 10 Grad und Luftfeuchtigkeit in allen Variationen. Galerie mit mehr als 250 Bildern!

Weitere Artikel:

EHRC, Akropolis: Bericht Rosenberger

Rosenberger nur von Latvala geschlagen

In Griechenland fuhr der Subaru Impreza GT Turbo Gr. A endlich problemlos ins Ziel - Kris Rosenberger & Nicola Januschke-Bleicher glänzten mit einer fehlerfreien Fahrt - Am Ende musste sich das Subaru-Duo lediglich Jari-Matti Latvala geschlagen geben

ARC, Vipavska Dolina: Bericht Friedl

„On the roads again in Slovenia"

Eugen Friedl und Helmut Aigner vom MCL 68 konnten bei ihrer zweiten Rallye mit dem Ford Fiesta Proto erstmals das Ziel erreichen und den Bewerb richtig genießen.

WRC Rallye Portugal: Nach SP14

Solberg stürmt im Regen an die Spitze

Heftiger Regen wirbelt die Rallye Portugal durcheinander: Oliver Solberg stürmt von Rang vier an die Spitze, Sebastien Ogier verliert überraschend Zeit

WRC Rallye Portugal: Nach SP10

Ogier führt nach Fourmaux-Drama

Sebastien Ogier (Toyota) führt bei der Rallye Portugal nach einem Patzer von Adrien Fourmaux: Thierry Neuville (Hyundai) liegt auf Platz zwei nur 3,7 Sekunden zurück

ERC Skandinavien: Bericht BRR

BRR-Youngsters überzeugen in Skandinavien

Maximilian Lichtenegger und Marcel Neulinger sorgten bei der ERC Royal Rally of Scandinavia mit ihren Leistungen für viel Freude bei BRR-Teamchef Raimund Baumschlager.