Mitropa Rally Cup: Rally Velenje

Bereits am Freitag geht es für die 26 eingeschriebenen Teilnehmer des MRC ab 15:30 Uhr über die Startrampe, um die ersten 4 Sonderprüfungen über 55 Kilometer in Angriff zu nehmen. Die Teilnehmer werden um 20:47 Uhr im Etappenziel zurückerwartet, der Restart am Samstagmorgen erfolgt um 09:00 Uhr. Für die Teams stehen dann weitere 6 Sonderprüfungen auf dem Programm. Insgesamt werden 121 Kilometer im Renntempo absolviert. Die gesamte Fahrtstrecke führt über 264 Kilometer durch die historische Landschaft der Untersteiermark.



Teams aus 5 Nationen (Italien, Slowenien, Ungarn, Deutschland und Österreich) kämpfen um wichtige Meisterschaftspunkte in den unterschiedlichen Kategorien des Mitropa Rally Cup. In der FIA-Kategorie fahren 15 Teams um den Sieg, in der historischen Wertung gehen 6 Teams an den Start. Auch die interne Club-Championship ist mit 5 Teams umkämpft.



Aus den Top-Ten der aktuellen Wertungstabelle sind 6 Teams in Velenje am Start. Das zeigt einmal mehr, wie ambitioniert auch im 61. Jahr des Mitropa Rally Cup um die Führung in der Meisterschaft gefahren wird. Der führende im Cup, Hermann Gaßner Sr., geht mit Copilotin Natascha Vrga im Hyunda i20 an den Start, ebenso im baugleichen Fahrzeug der Meisterschaftsverfolger Manuel Kößler. Auch Albert von Thurn und Taxis hat seine Nennung abgegeben und will im Skoda Fabia RS Rally2 ein Wörtchen um den Sieg mitreden.



Velenje in Slowenien liegt in einer von Wiesen und Wäldern, leicht hügeligen durchzogenen Landschaft. Die Rallyestrecken sind komplett auf Asphalt zu absolvieren. Die Sonderprüfungen sind zum Teil sehr schnell und führen überwiegend über eher enge Straßen, so dass ein exakter Schrieb und das richtige Vorlesen der Rallye-Beifahrer eine entscheidende Rolle bei der Erzielung von Bestzeiten spielen wird.