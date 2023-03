Mitropa Rally Cup: Saisoneröffnung

Am 17.3. startet der Mitropa Rally Cup (MRC) mit der Rebenland-Rallye in der Südsteiermark in seine 58. Saison. Von den insgesamt 85 teilnehmenden Mannschaften sind 37 Teams in den Mitropa Rally Cup eingeschrieben.



In der Wertung für Fahrzeuge nach dem aktuellen FIA-Reglement starten 20 Teilnehmer, darunter auch der Mitropa Cup Vizemeister aus dem Jahre 2019, Kristóf Klaus aus Ungarn, der mit Startnummer 3 auf einem Skoda Fabia Rally2 Evo mitten in der Phalanx der Österreichischen Rallyeelite auf die Pisten gehen wird. Es gibt aber viele Anwärter auf den Sieg im Mitropa Rally Cup. In diesem Jahr erstmalig im Mitropa Rally Cup dabei ist der Deutsche Dominik Dinkel (Ford Fiesta Rally2, Start Nr. 6), 2021 fuhr er zum Gesamtsieg bei der Rally Velenje in Slowenien. Der Ungar Andras Hadik, 2facher ungarischer Rallyemeister, startet mit einem Ford Fiesta Rally2 MkII und der Start Nr. 8. Auch der Vizemeister vom letzten Jahr, Albert von Thurn und Taxis (DEU, Skoda Fabia Rally2 Evo, Start Nr. 9) hat sich wieder in die Cup-Wertung eingeschrieben. Urgestein Herrmann Gaßner sen. aus Deutschland, 7facher Gewinner des Mitropa Rally Cups und amtierender Meister, geht im Rebenland mit dem Mitsubishi Evo X R4 und Startnummer 18 wieder auf der Jagd nach den Bestzeiten am Start. Zoltán László (HUN, Skoda Fabia Rally2 Evo, Start Nr. 38) ist nach seinem diesjährigen Einsatz bei der Rallye Monte Carlo ebenfalls hochmotiviert.



In der MRC-Wertung für historische Fahrzeuge nach FIA Anh. K werden 8 Teams des Mitropa Rally Cup um die Punkte kämpfen. Vorjahressieger in dieser Kategorie, der Italiener Rino Muradore, ist ebenso wie der schnelle Tiroler Alfons Nothdurfter auch in diesem Jahr wieder am Start. Auch Burghard Brink tritt mit seinem Lancia Delta Integrale 16V wieder an und dürfte für die ein oder andere Überraschung beim Fight gegen die Uhr sorgen.



In der Wertungsgruppe der internen Club Championship geht der amtierende Meister Martin Kainz aus Deutschland wieder auf Punktejagd. Insgesamt 9 eingeschriebene Teams nehmen in der Kategorie für nicht mehr homologierte Fahrzeuge die 16 Wertungsprüfungen in den Weinbergen unter die Räder.



In diesem Jahr verdoppelt der Mitropa Rally Cup die Preisgelder für die besten Newcomer. In dieser Kategorie werden Fahrer bis zu einem Alter von 25 Jahren gewertet. Bisher haben sich 4 Fahrer bis 25 Jahre eingeschrieben. Im Rebenland sind Mark Skulj (HUN, Start Nr. 24), Liam Müller (DEU, Start Nr. 28) und Jonas Müller (DEU, Start Nr. 45) aus dieser Kategorie am Start.



Bei diesem Lauf, der auch zur Österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft zählt, freut sich Organisationsleiter und Bürgermeister Erich Plasch aus Leutschach auf den Start der Teilnehmer. Los geht’s am Freitag um 13.30 Uhr. Auf insgesamt 16 Sonderprüfungen wird auf 165 Wertungsprüfungskilometern der Sieger am Samstagabend um 19.00 Uhr im Ziel des Weinörtchens Leutschach in direkter Nähe zur slowenischen Grenze erwartet.



Der Mitropa Rally Cup ist eine der ältesten Rallyeserien Europas. Sie wurde im Jahre 1965 gegründet. Berühmte Namen wie Sandro Munari, Franz Wittmann, „Lucky” Luigi Battistolli, Armin Schwarz und Hermann Gaßner haben sich schon in die Siegerlisten der Serie eingetragen. Die Fans bezeichnen den Mitropa Rally Cup liebevoll als die „inoffizielle Rallye- Europameisterschaft für Privatfahrer”. Die Serie ist eine von der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) anerkannte Meisterschaft. Teilnehmer können sich in die Kategorien FIA homologierten Fahrzeuge und historische Fahrzeuge nach FIA Anhang K einschreiben.



Mitropa Rally Cup Calendar 2023

17.-18.03.23: 10. Rebenland-Rallye (AUT)

14.-15.04.23: 45. Int. LKW FRIENDS on the road Lavanttal-Rallye powered by Skoda-Dohr (AUT)

26.-27.05.23: 38. AMTK Rally Velenje (SVN)

15.-17.06.23: 56. Mecsek Rallye (HUN)

07.-08.07.23: Rally del Casentino (ITA)

08.-09.09.23: 12. Kärcher Rally Kumrovec (HRV)

22.-24.09.23: Mahle 11. Rally Nova Gorica (SVN)

26.-28.10.23: Rallye du Valais (CHE)



25.11.23 Pricegiving Budapest (HUN)